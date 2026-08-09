Чем отличаются батарейки AA и AAA и можно ли их заменять

Батарейки. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Батарейки AA и AAA легко перепутать из-за схожего внешнего вида и одинакового напряжения. Однако они отличаются размером, ёмкостью и сферой применения, поэтому заменять один формат другим не стоит.

О том, чем отличаются батарейки AA и AAA и для каких устройств они предназначены, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на molbuk.ua.

В чём разница между батарейками AA и AAA

Обозначения AA и AAA в первую очередь указывают на формат батарейки, а не на ее мощность или химический состав.

Батарейка AA имеет размеры примерно 50,5x14,5 мм, тогда как более компактная AAA — около 44,5x10,5 мм.

Отличается и емкость. Для AA она обычно составляет около 2000-3000 мАч, а для AAA — примерно 800-1200 мАч.

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Напряжение у обоих форматов примерно одинаковое — 1,5 В. Однако батарейки AA способны работать дольше благодаря большему запасу энергии.

Они содержат больше активного материала, поэтому чаще используются в устройствах с более высоким энергопотреблением. AAA, в свою очередь, подходят для более компактной техники.

Где используют AA и AAA

Батарейки AA чаще всего устанавливают в фонарики, детские игрушки, фотоаппараты, портативные колонки, радиоприемники и настенные часы.

Батарейки AAA широко используются в пультах дистанционного управления, беспроводных мышах, компактных фонариках, электронных термометрах, кухонных таймерах, часах и других небольших гаджетах.

Можно ли заменить батарейки AA на AAA

Несмотря на одинаковое напряжение, батарейки AA и AAA не являются взаимозаменяемыми. Из-за разных размеров они рассчитаны на разные батарейные отсеки.

Батарейка неподходящего формата может плохо контактировать, вызывать нестабильную работу устройства или его повреждение.

Поэтому следует устанавливать именно тот тип батареек, который производитель указал в инструкции к устройству.

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