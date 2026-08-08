Как проверить зарядное устройство на подделку: 7 простых способов

Зарядные устройства для смартфонов. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Поддельное зарядное устройство может не только повредить смартфон, но и создать риск поражения электрическим током или возгорания. Обнаружить подозрительный адаптер или кабель можно даже без специальных приборов, если обратить внимание на несколько деталей.

О том, как распознать поддельное зарядное устройство для смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Проверьте совместимость зарядного устройства

Необязательно покупать адаптер непосредственно у производителя смартфона, однако он должен быть совместим с конкретным устройством.

Зарядное устройство с несоответствующим напряжением может повредить телефон или значительно сократить срок его службы.

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Осмотрите упаковку и инструкцию

Одним из признаков подделки может быть отсутствие фирменной упаковки и инструкции. Если зарядное устройство покупали онлайн, оно должно поставляться в соответствующей упаковке с документацией.

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Стоит также оценить качество печати. Размытый текст или пикселизированные логотипы могут свидетельствовать о сомнительном происхождении товара.

Не доверяйте только знакам сертификации

На упаковке зарядных устройств могут быть маркировки CE для Европы или FCC для США, которые указывают на соответствие определенным стандартам безопасности.

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В то же время такие маркировки могут быть подделаны. Поэтому наряду с ними стоит проверять наличие подробной инструкции по безопасности и эксплуатации.

Проверьте штыри вилки

Перед подключением адаптера к розетке необходимо осмотреть штыри вилки. Они не должны быть слишком длинными или короткими, поскольку это может создавать проблемы с подключением.

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На подлинных зарядных устройствах поверхность штырей должна быть матовой, без царапин и излишнего блеска.

Обратите внимание на вес адаптера

Поддельные зарядные устройства нередко легче оригинальных, поскольку внутри могут отсутствовать важные компоненты, в частности предохранитель.

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Оригинальные зарядные устройства обычно весят от 56 до 113 граммов. Если адаптер кажется слишком лёгким, это может быть поводом проверить его подлинность.

Осмотрите кабель

Изношенный или поддельный кабель также может представлять опасность. Самым очевидным признаком неисправности являются оголенные провода.

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Стоит проверить и длину кабеля. Оригинальный кабель Apple Lightning имеет длину 1 м, а стандартные USB-C-кабели Samsung — около 1,5 м.

Если кабель короче или его контакты закреплены ненадежно, это может свидетельствовать о подделке.

Не используйте зарядное устройство после контакта с водой

Зарядные устройства и кабели не должны контактировать с влагой. На их работу может повлиять даже скопление конденсата или пота.

Если зарядное устройство намокло, его лучше заменить, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядные устройства нередко оставляют в розетках даже после завершения зарядки техники. Хотя современные адаптеры рассчитаны на длительное использование, при определенных обстоятельствах их безопаснее отключать от электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже без подключенного смартфона зарядное устройство продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии. Если в доме постоянно оставлять в розетках несколько адаптеров, такие расходы со временем могут отразиться на счетах за электричество.