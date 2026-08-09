Чим відрізняються батарейки AA та AAA і чи можна їх замінювати

Батарейки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Батарейки AA та AAA легко переплутати через схожий вигляд і однакову напругу. Однак вони відрізняються розміром, місткістю та сферою застосування, тому замінювати один формат іншим не варто.

Про те, чим відрізняються батарейки AA та AAA і для яких пристроїв вони призначені, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на molbuk.ua.

У чому різниця між батарейками AA та AAA

Позначення AA та AAA насамперед вказують на формат батарейки, а не на її потужність або хімічний склад.

Батарейка AA має розміри приблизно 50,5x14,5 мм, тоді як компактніша AAA — близько 44,5x10,5 мм.

Відрізняється і місткість. Для AA вона зазвичай становить близько 2000-3000 мАг, а для AAA — приблизно 800-1200 мАг.

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Напруга в обох форматів приблизно однакова — 1,5 В. Проте батарейки AA здатні працювати довше завдяки більшому запасу енергії.

Вони містять більше активного матеріалу, тому частіше використовуються у пристроях із вищим енергоспоживанням. AAA натомість підходять для компактнішої техніки.

Де використовують AA та AAA

Батарейки AA найчастіше встановлюють у ліхтарики, дитячі іграшки, фотоапарати, портативні колонки, радіоприймачі та настінні годинники.

AAA поширені у пультах дистанційного керування, бездротових мишках, компактних ліхтариках, електронних термометрах, кухонних таймерах, годинниках та інших невеликих гаджетах.

Чи можна замінити батарейки AA на AAA

Попри однакову напругу, AA та AAA не є взаємозамінними. Через різні розміри вони розраховані на різні батарейні відсіки.

Батарейка невідповідного формату може погано контактувати, спричиняти нестабільну роботу пристрою або його пошкодження.

Тому варто встановлювати саме той тип батарейок, який виробник зазначив в інструкції до пристрою.

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