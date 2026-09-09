Як відновити батарейки AA або AAA звичайною гумкою для стирання

Батарейки. Фото: Unsplash

Батарейки AA та AAA іноді перестають нормально працювати не через повний розряд, а через поганий контакт. У таких випадках допомогти може звичайна гумка для олівця, яка очищає металеві контакти від бруду та окислення.

Про те, як спробувати відновити роботу батарейок AA та AAA за допомогою гумки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на El Cronista.

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Навіщо терти контакти батарейки гумкою

На позитивному та негативному контактах батарейки з часом можуть накопичуватися пил, жир від рук і тонкий шар окислення.

Таке забруднення збільшує електричний опір і заважає струму нормально надходити до пристрою. У результаті батарейка може ще мати заряд, але техніка перестає вмикатися через поганий контакт.

Гумка працює як м'який абразив і знімає поверхневий бруд та окислення без сильного пошкодження металевого покриття. Очищення контактів може відновити нормальне з'єднання між батарейкою та пристроєм.

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Метод також може допомогти з акумуляторними батарейками, якщо вони погано заряджаються через забруднені контакти.

Водночас гумка не відновлює хімічний заряд батарейки. Вона лише дозволяє використати енергію, яка ще залишилася всередині, якщо її передаванню заважав поганий контакт.

Як правильно очистити батарейку

Потрібно взяти чисту гумку та обережно потерти нею позитивний і негативний металеві контакти, доки вони не стануть чистішими.

Після цього варто так само очистити пружини та контакти у батарейному відсіку пристрою.

На завершення залишки гумки потрібно ретельно прибрати сухою тканиною або ватною паличкою з ізопропіловим спиртом, щоб усередині не залишилися дрібні частинки.

Раніше Новини.LIVE писали, що дослідники створили прототип квантової батареї, яка здатна заряджатися за фемтосекунди — квадрильйонні частки секунди. Водночас поки вона накопичує дуже мало енергії та утримує заряд лише протягом наносекунд.

Також Новини.LIVE розповідали, що науковці просунулися в розробці водних цинк-йодних акумуляторів, які розглядають як можливу альтернативу літій-іонним батареям. У лабораторних випробуваннях такі елементи витримали понад 60 000 циклів заряджання й розряджання, а їхнє заряджання тривало лише три хвилини.