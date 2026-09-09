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Главная Техно Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Ua ru
9 сентября 2026 10:34
Как восстановить батарейки AA или AAA с помощью обычного ластика
Батарейки. Фото: Unsplash

Батарейки AA и AAA иногда перестают нормально работать не из-за полной разрядки, а из-за плохого контакта. В таких случаях может помочь обычная резинка для карандаша, которая очищает металлические контакты от грязи и окисления.

О том, как попробовать восстановить работу батареек AA и AAA с помощью ластика, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на El Cronista.

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Зачем тереть контакты батарейки ластиком

На положительном и отрицательном контактах батарейки со временем могут скапливаться пыль, жир с рук и тонкий слой окисления.

Такое загрязнение увеличивает электрическое сопротивление и мешает току нормально поступать в устройство. В результате батарейка может еще иметь заряд, но техника перестает включаться из-за плохого контакта.

Ластик действует как мягкий абразив и удаляет поверхностную грязь и окисление, не повреждая металлическое покрытие. Очистка контактов может восстановить нормальное соединение между батарейкой и устройством.

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Этот метод также может помочь с аккумуляторными батарейками, если они плохо заряжаются из-за загрязненных контактов.

В то же время ластик не восстанавливает химический заряд батарейки. Он лишь позволяет использовать энергию, которая ещё осталась внутри, если её передаче мешал плохой контакт.

Как правильно очистить батарейку

Нужно взять чистую резинку и осторожно потереть ею положительный и отрицательный металлические контакты, пока они не станут чище.

После этого следует таким же образом очистить пружины и контакты в батарейном отсеке устройства.

В завершение остатки ластика нужно тщательно удалить сухой тканью или ватной палочкой с изопропиловым спиртом, чтобы внутри не остались мелкие частицы.

Ранее Новини.LIVE писали, что исследователи создали прототип квантовой батареи, способной заряжаться за фемтосекунды — квадриллионные доли секунды. В то же время пока она накапливает очень мало энергии и удерживает заряд лишь в течение наносекунд.

Также Новини.LIVE сообщали, что ученые добились прогресса в разработке водных цинк-йодных аккумуляторов, которые рассматриваются в качестве возможной альтернативы литий-ионным батареям. В лабораторных испытаниях такие элементы выдержали более 60 000 циклов заряда и разряда, а их зарядка длилась всего три минуты.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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