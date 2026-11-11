Планета Уран. Фото: NASA/JPL

Магнитные поля Урана и Нептуна сильно наклонены и смещены от центра планет. Ученые десятилетиями не могли объяснить почему, а теперь новые компьютерные модели дали возможный ответ.

Об этом пишет Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что не так с магнитным полем Урана

Единственный аппарат, который побывал возле Урана и Нептуна, — зонд NASA Voyager 2. Он пролетел мимо Урана в 1986 году, а мимо Нептуна — в 1989-м. Именно тогда выяснилось, что магнитные поля этих планет совсем не похожи на земное.

Поле Урана отклонено на 59 градусов от оси вращения планеты, а его центр заметно смещен от ядра. У Нептуна наклон составляет 47 градусов. Для сравнения: магнитное поле Земли наклонено лишь примерно на 11 градусов.

Сам Уран фактически вращается "лежа на боку" — его наклон 97 градусов. Одна из версий гласит, что когда-то в него врезалась планета размером с Землю. Но поле Нептуна тоже перекошено, поэтому причину стоит искать внутри обеих планет.

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Почему магнитное поле Урана такое странное

Команда под руководством Чи Ян из Техасского университета в Остине объединила компьютерные модели с данными Voyager 2. Результаты опубликованы в журнале Communications Physics.

Уран и Нептун в 14,5 и 17 раз массивнее Земли, поэтому в их недрах очень высокие давление и температура. По словам Чи Ян, из-за этого вещество внутри планет с глубиной все лучше проводит электрический ток. Именно такое строение в моделях и дает необычные магнитные поля.

Модели также показали, что поля ледяных гигантов могут заметно измениться всего за несколько десятилетий.

"Магнитный наклон Земли за 50 лет смещается лишь примерно на градус. Наши модели показывают, что ледяные гиганты могут вести себя совсем иначе", — отметила исследовательница.

Когда к Урану полетит новая миссия

Пока расчеты будут проверять по полярным сияниям на обеих планетах, за которыми наблюдает телескоп James Webb. Они могут показать, как изменились магнитные поля с 1980-х годов. NASA определило приоритетом новую миссию к Урану в начале 2040-х годов. А китайская миссия Tianwen-4, которая в 2029 году отправится к Юпитеру, должна выпустить небольшой зонд, который долетит до Урана.

Ранее Новини.LIVE писали, что зонд Voyager 1 18 ноября 2026 года станет первым созданным людьми объектом, который удалится от Земли на один световой день. Это расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа, — около 26 млрд километров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Каллисто считается самым спокойным из четырех галилеевых спутников Юпитера, а его покрытая кратерами поверхность будто законсервирована во времени. Однако новые данные телескопа James Webb показали, что на спутнике происходят более сложные процессы, чем считалось.