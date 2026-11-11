Планета Уран. Фото: NASA/JPL

Магнітні поля Урана і Нептуна сильно нахилені та зміщені від центру планет. Вчені десятиліттями не могли пояснити чому, а тепер нові комп'ютерні моделі дали можливу відповідь.

Про це пише Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Що не так із магнітним полем Урана

Єдиний апарат, який побував біля Урана і Нептуна, — зонд NASA Voyager 2. Він пролетів повз Уран у 1986 році, а повз Нептун — у 1989-му. Саме тоді з'ясувалося, що магнітні поля цих планет зовсім не схожі на земне.

Поле Урана відхилене на 59 градусів від осі обертання планети, а його центр помітно зміщений від ядра. У Нептуна нахил становить 47 градусів. Для порівняння: магнітне поле Землі нахилене лише приблизно на 11 градусів.

Сам Уран фактично обертається "лежачи на боці" — його нахил 97 градусів. Одна з версій каже, що колись у нього врізалася планета розміром із Землю. Але поле Нептуна теж перекошене, тож причину варто шукати всередині обох планет.

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Чому магнітне поле Урана таке дивне

Команда під керівництвом Чі Ян з Техаського університету в Остіні поєднала комп'ютерні моделі з даними Voyager 2. Результати опубліковані в журналі Communications Physics.

Уран і Нептун у 14,5 та 17 разів масивніші за Землю, тому в їхніх надрах дуже високі тиск і температура. За словами Чі Ян, через це речовина всередині планет із глибиною дедалі краще проводить електричний струм. Саме така будова в моделях і дає незвичні магнітні поля.

Моделі також показали, що поля крижаних гігантів можуть помітно змінитися всього за кілька десятиліть.

"Магнітний нахил Землі за 50 років зсувається лише приблизно на градус. Наші моделі показують, що крижані гіганти можуть поводитися зовсім інакше", — зазначила дослідниця.

Коли до Урана полетить нова місія

Поки що розрахунки перевірятимуть за полярними сяйвами на обох планетах, які спостерігає телескоп James Webb. Вони можуть показати, як змінилися магнітні поля з 1980-х років. NASA визначило пріоритетом нову місію до Урана на початку 2040-х років. А китайська місія Tianwen-4, яка у 2029 році вирушить до Юпітера, має випустити невеликий зонд, що долетить до Урана.

Раніше Новини.LIVE писали, що зонд Voyager 1 18 листопада 2026 року стане першим створеним людьми об'єктом, який віддалиться від Землі на один світловий день. Це відстань, яку світло долає за 24 години, — близько 26 млрд кілометрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Каллісто вважається найспокійнішим із чотирьох галілеєвих супутників Юпітера, а його вкрита кратерами поверхня ніби законсервована в часі. Однак нові дані телескопа James Webb показали, що на супутнику відбуваються складніші процеси, ніж вважалося.