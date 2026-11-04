Космічний апарат Voyager-1. Фото: NASA/JPL-Caltech

Зонд Voyager 1 18 листопада 2026 року стане першим створеним людьми об'єктом, який віддалиться від Землі на один світловий день. Це відстань, яку світло долає за 24 години: близько 26 млрд кілометрів.

Про цю віху в польоті апарата йдеться в матеріалі NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Коли Voyager 1 віддалиться від Землі на один світловий день

Світловий день є мірою відстані, а не часу. Voyager 1 перебуває в польоті майже 50 років, і рубежу в один світловий день він досягне в середу, 18 листопада 2026 року, о 5:16:07 за східним часом США (12:16:07 за київським часом).

На той момент від запуску мине 49 років, два місяці й 11 днів. У NASA називають це величезною віхою за будь-якими мірками.

Його близнюк Voyager 2 після старту 1977 року полетів іншим маршрутом, щоб дослідити Уран і Нептун. Відстані в один світловий день від Землі він має досягти ще через дев'ять років, у листопаді 2035-го.

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Чому космічні відстані вимірюють за допомогою світла

У Всесвіті немає нічого швидшого за світло: щосекунди воно долає близько 186 тис. миль. Це стосується будь-якого електромагнітного випромінювання, від видимого світла й радіохвиль до мікрохвиль, гамма-, рентгенівських та інфрачервоних променів.

Точна довжина світлового дня становить 25 902 068 356 км. Щоб уявити масштаб, NASA наводить кілька інших "світлових" відстаней:

середня відстань від Землі до Місяця становить 384 400 км. Астронавтам місії Artemis II знадобилося близько трьох днів, щоб її подолати, а світло проходить її за 1,3 секунди;

від Сонця до Землі близько 150 млн км, і сонячне світло долає цей шлях приблизно за 8 хвилин 20 секунд. Тобто найближча до нас зоря розташована приблизно за 8,3 світлової хвилини;

відстань між Землею та Марсом змінюється разом з рухом планет по орбітах, тож світлу, як і радіосигналу від апаратів на Марсі чи до них, потрібно від 3 до 22 хвилин;

вептун, найвіддаленіша планета Сонячної системи, розташований у середньому за 4,5 млрд км від Землі, тобто за 4 світлові години й 10 світлових хвилин. Voyager 2 зі швидкістю близько 35 тис. миль на годину летів до нього 12 років.

Тому для опису масштабів космосу використовують світловий рік, тобто відстань, яку світло долає за рік: близько 9,46 трлн км. Найближча до нас зоряна система, Проксима Центавра з однією або кількома планетами, розташована приблизно за 4,24 світлового року, або 40,15 трлн км. До галактики Андромеда, найближчої до Чумацького Шляху, близько 2,5 млн світлових років.

Куди летить Voyager 1

Апарат прямує в бік зорі AC +79 3888, відомої також як Gliese 445. Вона розташована понад за 17 світлових років від Землі, у сузір'ї Малої Ведмедиці.

Voyager 1 має пройти приблизно за 1,7 світлового року від цієї зорі через 40 тис. років. Зонд рухається в космічному вакуумі зі швидкістю майже 61 тис. км/год, але порівняно зі швидкістю світла це дуже повільно.

Раніше Новини.LIVE писали, що 1990 року Voyager 1 сфотографував Землю з відстані близько 6 млрд км. На знімку планета менша за піксель, проте саме це фото стало одним із найвідоміших в історії людства.

Також Новини.LIVE розповідали, що зонди Voyager десятиліттями фіксують хвилі в міжзоряному просторі та між планетами. Для людського вуха ці записи звучать як свист, гул або білий шум, тому їх часто називають "моторошними звуками космосу".