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Главная Техно 18 ноября Voyager 1 первым удалится от Земли на один световой день

18 ноября Voyager 1 первым удалится от Земли на один световой день

Ua ru
4 ноября 2026 16:32
Voyager 1 на расстоянии светового дня: NASA назвала дату и время NASA/JPL-Caltech
Космический аппарат Voyager 1. Фото: NASA/JPL-Caltech

18 ноября 2026 года зонд Voyager 1 станет первым созданным человеком объектом, который удалится от Земли на один световой день. Это расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа: около 26 млрд километров.

Об этом важнейшем событии в полете аппарата говорится в материале NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Когда Voyager 1 удалится от Земли на один световой день

Световой день является мерой расстояния, а не времени. Voyager 1 находится в полете почти 50 лет, и рубежа в один световой день он достигнет в среду, 18 ноября 2026 года, в 5:16:07 по восточному времени США (12:16:07 по киевскому времени).

К тому моменту с момента запуска пройдет 49 лет, два месяца и 11 дней. В NASA называют это огромной вехой по любым меркам.

Его близнец Voyager 2 после старта в 1977 году полетел по другому маршруту, чтобы исследовать Уран и Нептун. Расстояние в один световой день от Земли он должен достичь ещё через девять лет, в ноябре 2035 года.

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Почему космические расстояния измеряют с помощью света

Во Вселенной нет ничего быстрее света: каждую секунду он преодолевает около 186 тыс. миль. Это касается любого электромагнитного излучения, от видимого света и радиоволн до микроволн, гамма-, рентгеновских и инфракрасных лучей.

Точная длина светового дня составляет 25 902 068 356 км. Чтобы представить масштаб, NASA приводит несколько других "световых" расстояний:

  • среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 км. Астронавтам миссии Artemis II понадобилось около трёх дней, чтобы его преодолеть, а свет проходит его за 1,3 секунды;
  • от Солнца до Земли около 150 млн км, и солнечный свет преодолевает этот путь примерно за 8 минут 20 секунд. То есть ближайшая к нам звезда расположена примерно в 8,3 световых минутах;
  • расстояние между Землёй и Марсом меняется вместе с движением планет по орбитам, поэтому свету, как и радиосигналу от аппаратов на Марсе или к ним, требуется от 3 до 22 минут;
  • Уран, самая удаленная планета Солнечной системы, находится в среднем на расстоянии 4,5 млрд км от Земли, то есть на расстоянии 4 световых часа и 10 световых минут. Voyager 2 со скоростью около 35 тыс. миль в час летел к нему 12 лет.

Поэтому для описания масштабов космоса используют световой год, то есть расстояние, которое свет преодолевает за год: около 9,46 трлн км. Ближайшая к нам звездная система, Проксима Центавра с одной или несколькими планетами, расположена примерно в 4,24 световых годах, или 40,15 трлн км. До галактики Андромеды, ближайшей к Млечному Пути, около 2,5 млн световых лет.

Куда летит Voyager 1

Аппарат направляется в сторону звезды AC +79 3888, известной также как Gliese 445. Она расположена более чем в 17 световых годах от Земли, в созвездии Малой Медведицы.

Voyager 1 должен пройти примерно в 1,7 светового года от этой звезды через 40 тыс. лет. Зонд движется в космическом вакууме со скоростью почти 61 тыс. км/ч, но по сравнению со скоростью света это очень медленно.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 1990 году Voyager 1 сфотографировал Землю с расстояния около 6 млрд км. На снимке планета меньше пикселя, однако именно эта фотография стала одной из самых известных в истории человечества.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зонды Voyager десятилетиями фиксируют волны в межзвездном пространстве и между планетами. Для человеческого уха эти записи звучат как свист, гул или белый шум, поэтому их часто называют "жуткими звуками космоса".

NASA солнечная система Voyager-1 световой год
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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