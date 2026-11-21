USB-флешка. Фото: Unsplash

Если вставить USB-флешку в зарядное устройство для смартфона, она получит питание, но работать не начнет. Причина в том, как устроен зарядный USB-порт и чем он отличается от порта компьютера.

Об этом пишет Microchip Developer Help, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Почему флешка не работает в зарядном устройстве

Флешка сама по себе ничего не делает. Чтобы читать или записывать файлы, ей нужно главное устройство, то есть компьютер, ноутбук или смартфон, которое отправляет команды. Зарядный блок такую роль выполнить не может.

Типы USB-портов описывает спецификация USB Battery Charging, которую часто называют BC1.2. Порт компьютера передает и данные, и питание: сначала устройство может брать 100 мА, а с разрешения компьютера до 500 мА для USB 2.0 или до 900 мА для USB 3.x. Отдельный тип порта дает и данные, и ток до 1,5 А. Зарядное устройство стандарт относит к так называемым выделенным зарядным портам. Они выдают ток до 1,5 А, но данные не передают вообще: контакты D+ и D-, через которые идет обмен данными, в таком порту просто соединены между собой. Поэтому флешка получает напряжение, но ждет команд, которые никогда не придут.

Может ли зарядка испортить флешку или файлы на ней

Автор блога Jason Deegan проверил это на практике. Он вставил флешку с PDF-файлами и видео в старое зарядное устройство Samsung на 5 Вт и включил его в розетку примерно на десять минут. За это время ничего не произошло: флешка не нагрелась, не было ни дыма, ни треска.

Читайте также:

После теста флешка нормально открылась на ноутбуке, все файлы были на месте. Зарядное устройство также работало как прежде и дальше заряжало смарт-часы. Автор пришел к выводу, что такая ошибка безвредна, но и пользы от нее нет, так что превращать это в привычку не стоит.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-C кабель может не дать быстрой зарядки даже с мощным зарядным устройством. Кабели USB-C могут выглядеть одинаково, но передавать совершенно разную мощность, поэтому при покупке одного типа разъема недостаточно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поддельное зарядное устройство может повредить смартфон и создать риск поражения током или пожара. Распознать подозрительный адаптер или кабель можно и без специальных приборов, если обратить внимание на несколько деталей.