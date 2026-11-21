USB-флешка. Фото: Unsplash

Якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій для смартфона, вона отримає живлення, але працювати не почне. Причина в тому, як влаштований зарядний USB-порт і чим він відрізняється від порту комп'ютера.

Про це пише Microchip Developer Help, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому флешка не працює в зарядному пристрої

Флешка сама по собі нічого не робить. Щоб читати або записувати файли, їй потрібен головний пристрій, тобто комп'ютер, ноутбук чи смартфон, який надсилає команди. Зарядний блок такої ролі виконати не може.

Типи USB-портів описує специфікація USB Battery Charging, яку часто називають BC1.2. Порт комп'ютера передає і дані, і живлення: спершу пристрій може брати 100 мА, а з дозволу комп'ютера до 500 мА для USB 2.0 або до 900 мА для USB 3.x. Окремий тип порту дає і дані, і струм до 1,5 А. Зарядний пристрій стандарт відносить до так званих виділених зарядних портів. Вони видають струм до 1,5 А, але дані не передають взагалі: контакти D+ і D-, через які йде обмін даними, у такому порту просто з'єднані між собою. Тож флешка отримує напругу, але чекає команд, які ніколи не надійдуть.

Чи може зарядка зіпсувати флешку або файли на ній

Автор блогу Jason Deegan перевірив це на практиці. Він вставив флешку з PDF-файлами та відео у старий зарядний пристрій Samsung на 5 Вт і увімкнув його в розетку приблизно на десять хвилин. За цей час нічого не сталося: флешка не нагрілася, не було ні диму, ні тріску.

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Після тесту флешка нормально відкрилася на ноутбуці, усі файли були на місці. Зарядний пристрій також працював як раніше і далі заряджав смарт-годинник. Автор дійшов висновку, що така помилка нешкідлива, але й користі від неї немає, тож перетворювати це на звичку не варто.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-C кабель може не дати швидкого заряджання навіть із потужним зарядним пристроєм. Кабелі USB-C можуть виглядати однаково, але передавати зовсім різну потужність, тому під час покупки одного типу роз'єму недостатньо.

Також Новини.LIVE розповідали, що підроблений зарядний пристрій може пошкодити смартфон і створити ризик ураження струмом або пожежі. Розпізнати підозрілий адаптер чи кабель можна і без спеціальних приладів, якщо звернути увагу на кілька деталей.