Почему Apple отказалась от iPhone Mini и больше не выпускает компактные смартфоны

Смартфон Apple iPhone 12 Mini. Фото: Unsplash

iPhone 12 Mini и iPhone 13 Mini стали редкой попыткой Apple вернуть на рынок компактные смартфоны, которыми удобно пользоваться одной рукой. Однако низкие продажи и отдельные производственные затраты на 5,4-дюймовый корпус в конечном итоге заставили компанию отказаться от этой серии.

О том, почему Apple прекратила выпуск iPhone Mini, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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iPhone Mini не оправдал ожиданий по продажам

Apple представила iPhone 12 Mini, а впоследствии iPhone 13 Mini в качестве более компактных альтернатив основным моделям. Оба смартфона получили 5,4-дюймовые экраны. Однако уже примерно через шесть месяцев после запуска iPhone 12 Mini появилась информация, что Apple сократила планы по его производству.

По данным CIRP, в летнем квартале 2021 года iPhone 12 Mini обеспечил около 4% всех продаж iPhone. Показатель iPhone 13 Mini тогда составлял 2%, хотя модель была доступна менее недели до конца сентября.

Год спустя доля iPhone 12 Mini сократилась до 1%, тогда как iPhone 13 Mini занимал около 4% продаж.

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Компактный корпус требовал отдельного производства

Для моделей Mini Apple создала отдельный 5,4-дюймовый корпус. Это означало необходимость выделять дополнительные производственные мощности и ресурсы наряду с более популярными моделями на 6,1 и 6,7 дюйма.

На фоне невысокого спроса такая конструкция становилась менее оправданной.

В сентябре 2023 года Apple окончательно прекратила продажи iPhone Mini. С тех пор признаков возвращения серии не было.

Маленькие смартфоны не стали массовыми и у других брендов

Примерно в тот же период лишь несколько производителей пытались развивать компактные смартфоны.

В 2018 году бренд Palm представил 3,3-дюймовое устройство, которое позиционировалось скорее как дополнение к основному смартфону.

В 2021 году Asus уменьшила размеры смартфонов ZenFone и на протяжении трех поколений выпускала модели с 5,9-дюймовыми дисплеями. В 2026 году компания решила не представлять новые смартфоны.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple может существенно изменить цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, отказавшись от яркого Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple официально отнесла ещё два популярных устройства к категории устаревших. Они будут продолжать работать, однако со временем их владельцы могут столкнуться с ограничениями при ремонте и использовании нового программного обеспечения.