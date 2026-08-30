Чому Apple відмовилася від iPhone Mini та більше не випускає компактні смартфони

Смартфон Apple iPhone 12 Mini. Фото: Unsplash

iPhone 12 Mini та iPhone 13 Mini стали рідкісною спробою Apple повернути компактні смартфони, якими зручно користуватися однією рукою. Однак слабкі продажі та окремі виробничі витрати для 5,4-дюймового корпусу зрештою змусили компанію відмовитися від серії.

Про те, чому Apple припинила випуск iPhone Mini, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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iPhone Mini не виправдав очікувань за продажами

Apple представила iPhone 12 Mini, а згодом iPhone 13 Mini як компактніші альтернативи основним моделям. Обидва смартфони отримали 5,4-дюймові екрани. Однак уже приблизно через шість місяців після запуску iPhone 12 Mini з'явилася інформація, що Apple скоротила плани з його виробництва.

За даними CIRP, у літньому кварталі 2021 року iPhone 12 Mini забезпечив близько 4% усіх продажів iPhone. Показник iPhone 13 Mini тоді становив 2%, хоча модель була доступна менше тижня до завершення вересня.

Роком пізніше частка iPhone 12 Mini скоротилася до 1%, тоді як iPhone 13 Mini займав близько 4% продажів.

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Компактний корпус вимагав окремого виробництва

Для моделей Mini Apple створила окремий 5,4-дюймовий корпус. Це означало необхідність виділяти додаткові виробничі потужності та ресурси поряд із популярнішими моделями на 6,1 та 6,7 дюйма.

На тлі невисокого попиту така конструкція ставала менш виправданою.

У вересні 2023 року Apple остаточно припинила продажі iPhone Mini. Відтоді ознак повернення серії не було.

Маленькі смартфони не стали масовими і в інших брендів

Приблизно в той самий період лише кілька виробників намагалися розвивати компактні смартфони.

У 2018 році бренд Palm представив 3,3-дюймовий пристрій, який позиціонувався радше як доповнення до основного смартфона.

У 2021 році Asus зменшила розміри смартфонів ZenFone та протягом трьох поколінь випускала моделі з 5,9-дюймовими дисплеями. У 2026 році компанія вирішила не представляти нові смартфони.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple може суттєво змінити кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, відмовившись від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple офіційно віднесла ще два популярні пристрої до категорії застарілих. Вони й надалі працюватимуть, однак із часом їхні власники можуть зіткнутися з обмеженнями під час ремонту та використання нового програмного забезпечення.