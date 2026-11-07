Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Пароль от Wi-Fi гостям больше не диктуют: Android покажет QR-код

Пароль от Wi-Fi гостям больше не диктуют: Android покажет QR-код

Ua ru
7 ноября 2026 12:32
Не диктуйте гостям пароль от Wi-Fi: Android покажет QR-код, есть ещё три полезные функции кадр из видео/YouTube
Настройка Wi-Fi на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

На Android есть несколько простых функций, о которых пользователи часто не догадываются. Они помогают быстро делиться Wi-Fi, делать более чистые скриншоты и не терять скопированный текст.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Wi-Fi через QR-код

Пароль гостям диктовать не нужно. Стоит открыть "Настройки", перейти в раздел Wi-Fi или "Подключения" (название зависит от бренда), нажать на свою сеть, значок шестеренки и "Поделиться". Гость сканирует код камерой. На Android эта функция есть с версии 10, которая вышла в 2019 году.

Чистые скриншоты

На Samsung панели состояния и навигации на скриншотах можно скрыть в "Настройки" — "Дополнительные функции" — "Скриншоты и запись экрана". На других телефонах, по данным автора, помогает другой прием: открыть меню последних приложений и сделать снимок оттуда.

Закрепление в буфере обмена

В клавиатуре Gboard нужно нажать значок блокнота над клавишами, удерживать нужный элемент и выбрать "Закрепить". Такой текст не исчезнет, когда копируете что-то новое.

Читайте также:

Телефон, который не просит PIN дома

Функция Extend Unlock не блокирует смартфон в доверенных местах или рядом с доверенными устройствами, например часами. На Pixel и большинстве Android она в разделе "Безопасность и конфиденциальность", а на Samsung в меню "Экран блокировки и AOD". Когда человек покидает такое место, функция отключается.

Ранее Новини.LIVE писали, что зеленый значок вверху экрана Android является системным индикатором конфиденциальности. Он показывает, что одно из приложений использует камеру или микрофон.

Также Новини.LIVE рассказывали, что переполненное хранилище смартфона может замедлить устройство. Место на Android и iPhone можно освободить несколькими простыми способами без полной очистки телефона.

полезные советы функции смартфона Android-смартфон Wi-Fi
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации