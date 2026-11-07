Настройка Wi-Fi на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

На Android есть несколько простых функций, о которых пользователи часто не догадываются. Они помогают быстро делиться Wi-Fi, делать более чистые скриншоты и не терять скопированный текст.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Wi-Fi через QR-код

Пароль гостям диктовать не нужно. Стоит открыть "Настройки", перейти в раздел Wi-Fi или "Подключения" (название зависит от бренда), нажать на свою сеть, значок шестеренки и "Поделиться". Гость сканирует код камерой. На Android эта функция есть с версии 10, которая вышла в 2019 году.

Чистые скриншоты

На Samsung панели состояния и навигации на скриншотах можно скрыть в "Настройки" — "Дополнительные функции" — "Скриншоты и запись экрана". На других телефонах, по данным автора, помогает другой прием: открыть меню последних приложений и сделать снимок оттуда.

Закрепление в буфере обмена

В клавиатуре Gboard нужно нажать значок блокнота над клавишами, удерживать нужный элемент и выбрать "Закрепить". Такой текст не исчезнет, когда копируете что-то новое.

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Функция Extend Unlock не блокирует смартфон в доверенных местах или рядом с доверенными устройствами, например часами. На Pixel и большинстве Android она в разделе "Безопасность и конфиденциальность", а на Samsung в меню "Экран блокировки и AOD". Когда человек покидает такое место, функция отключается.

Ранее Новини.LIVE писали, что зеленый значок вверху экрана Android является системным индикатором конфиденциальности. Он показывает, что одно из приложений использует камеру или микрофон.

Также Новини.LIVE рассказывали, что переполненное хранилище смартфона может замедлить устройство. Место на Android и iPhone можно освободить несколькими простыми способами без полной очистки телефона.