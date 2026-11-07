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Головна Техно Пароль від Wi-Fi гостям більше не диктують: Android покаже QR-код

Пароль від Wi-Fi гостям більше не диктують: Android покаже QR-код

Ua ru
7 листопада 2026 12:32
Не диктуйте гостям пароль від Wi-Fi: Android покаже QR-код, є ще три корисні функції кадр з відео/YouTube
Налаштування Wi-Fi на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

На Android є кілька простих функцій, про які користувачі часто не здогадуються. Вони допомагають швидко ділитися Wi-Fi, робити чистіші скриншоти та не втрачати скопійований текст.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Wi-Fi через QR-код

Пароль гостям диктувати не потрібно. Варто відкрити "Налаштування", перейти до розділу Wi-Fi або "Підключення" (назва залежить від бренду), натиснути на свою мережу, значок шестерні й "Поділитися". Гість сканує код камерою. На Android ця функція є від версії 10, яка вийшла у 2019 році.

Чисті скриншоти

На Samsung панелі стану й навігації на скриншотах можна приховати в "Налаштування" — "Додаткові функції" — "Скриншоти та запис екрана". На інших телефонах, за даними автора, допомагає інший прийом: відкрити меню останніх застосунків і зробити знімок звідти.

Закріплення в буфері обміну

У клавіатурі Gboard потрібно натиснути значок нотатника над клавішами, утримувати потрібний елемент і вибрати "Закріпити". Такий текст не зникатиме, коли копіюєте щось нове.

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Телефон, який не просить PIN удома

Функція Extend Unlock не блокує смартфон у довірених місцях або поруч із довіреними пристроями, наприклад годинником. На Pixel і більшості Android вона в розділі "Безпека та конфіденційність", а на Samsung у меню "Екран блокування та AOD". Коли людина залишає таке місце, функція вимикається.

Раніше Новини.LIVE писали, що зелений значок угорі екрана Android є системним індикатором конфіденційності. Він показує, що один із застосунків використовує камеру або мікрофон.

Також Новини.LIVE розповідали, що переповнене сховище смартфона може сповільнити пристрій. Місце на Android та iPhone можна звільнити кількома простими способами без повного очищення телефона.

корисні поради функції смартфона Android-смартфон Wi-Fi
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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