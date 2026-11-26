Иллюстрация обсерватории Swift на орбите. Фото: NASA

Обсерватория NASA Swift почти 22 года следила за гамма-всплесками, самыми мощными взрывами в космосе. После завершения миссии она вошла в атмосферу Земли, а после себя оставила огромный архив данных для новых астрономических открытий.

Об этом пишет NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему обсерватория Swift прекратила работу

Swift запустили 20 ноября 2004 года, а основная миссия должна была длиться всего два года. В 2018 году обсерваторию переименовали в честь ее первого научного руководителя Нила Герелса. По данным Live Science, из-за повышенной солнечной активности выросло трение о верхние слои атмосферы, и аппарат начал быстрее снижаться. Частная миссия по поднятию орбиты стоимостью около 30 млн долларов в августе не удалась. Когда высота опустилась ниже 275 км, телескопы уже не могли стабильно наводиться на цели, поэтому последнее наблюдение Swift провела 20 октября 2026 года.

По сообщению NASA, 4 ноября 2026 года в 7:39 по восточному времени США обсерватория вошла в атмосферу над северной частью острова Суматра в Индонезии. Это подтвердили Космические силы США. В NASA ожидали, что большая часть аппарата сгорит, хотя отдельные детали могли уцелеть.

Что открыла обсерватория Swift

Гамма-всплески длятся так недолго, что большие телескопы не успевали навестись на них.

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"Swift создавали как спутник, посвященный изучению гамма-всплесков", — пояснил руководитель миссии Брэдли Ченко.

Обсерватория должна была обнаружить всплеск, передать его координаты другим обсерваториям и развернуть собственные телескопы, пока свечение не погасло. Обычно на это уходило около минуты.

За годы работы Swift зафиксировала более 2000 гамма-всплесков и изучила более 1400 взрывов сверхновых. На основе ее данных опубликовано около 7000 научных статей, а ультрафиолетовый и оптический телескоп сделал более 1,5 млн снимков. В мае 2005 года Swift впервые увидела послесвечение короткого всплеска, который длился всего 0,03 секунды. После обсерватории остался архив объемом около 12 терабайтов. Директор отдела астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман отметил, что Swift проработала в десять раз дольше, чем планировали, и ее архив будет приносить открытия еще десятилетиями.

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