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Главная Техно Экзопланета TOI-2535 b исчезла из поля зрения: астрономы выяснили причину

Экзопланета TOI-2535 b исчезла из поля зрения: астрономы выяснили причину

Ua ru
11 ноября 2026 16:32
Экзопланета TOI-2535 b исчезла из поля зрения TESS: астрономы выяснили причину NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)
Экзопланета. Фото: NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Далекая экзопланета TOI-2535 b годами регулярно проходила перед своей звездой, а в марте 2026 года перестала быть заметной для телескопа. Астрономы выяснили, что ее орбиту наклоняет другая, до сих пор невидимая планета в этой же системе.

Об этом пишет Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что известно об экзопланете TOI-2535 b

TOI-2535 b — так называемый горячий Юпитер, то есть газовый гигант, который вращается очень близко к своей звезде. Планета расположена примерно в 1000 световых лет от Земли и делает оборот вокруг звезды примерно за 8,25 суток. Это примерно в 10 раз быстрее, чем Меркурий обращается вокруг Солнца.

Космический телескоп NASA TESS наблюдал за ней с апреля 2019 до марта 2026 года. Он ищет экзопланеты по транзитам — моментам, когда планета проходит перед звездой и немного заслоняет ее свет. Транзиты TOI-2535 b часто происходили примерно на шесть часов раньше или позже, чем ожидалось, со временем становились короче и менее заметными, а в марте 2026 года исчезли совсем.

Почему экзопланета исчезла из поля зрения

Команда под руководством Сэмюэла Йи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) проанализировала данные TESS и нашла соседнюю планету, которую напрямую не видно. Две планеты гравитационно притягивают друг друга, и из-за этого их орбиты "качаются". Орбита TOI-2535 b наклонилась, и теперь, если смотреть с Земли, планета больше не проходит перед звездой.

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"Мы представляем Вселенную похожей на часовой механизм, где все регулярно, но это не так", — сказал Сэмюэл Йи.

По его словам, это "самый экстремальный пример", который видели ученые, ведь две планеты взаимодействуют очень сильно.

Когда экзопланету увидят снова

Следующего транзита TOI-2535 b не ожидают как минимум 30 лет. При этом скрытый сосед может начать проходить перед звездой раньше. Сама находка подсказывает ученым, что TOI-2535 b, вероятно, постепенно приблизилась к своей звезде по спирали, а не была заброшена туда резко. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ранее Новини.LIVE писали, что астрономы уловили радиоизлучение от Беты Живописца b — гигантской экзопланеты на расстоянии более 63 световых лет от Земли. Исследователи связывают сигнал с чрезвычайно мощным магнитным полем, а само открытие может дать новый инструмент для изучения далеких миров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что телескоп James Webb зафиксировал на каменистой экзопланете GJ 486 b сигнал, похожий на водяной пар. Однако дальнейшие наблюдения показали, что у планеты, вероятно, почти нет атмосферы.

NASA космос наука телескоп экзопланета
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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