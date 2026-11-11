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Головна Техно Екзопланета TOI-2535 b зникла з поля зору: астрономи знайшли причину

Екзопланета TOI-2535 b зникла з поля зору: астрономи знайшли причину

Ua ru
11 листопада 2026 16:32
Екзопланета TOI-2535 b зникла з поля зору TESS: астрономи з'ясували причину NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)
Екзопланета. Фото: NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Далека екзопланета TOI-2535 b роками регулярно проходила перед своєю зорею, а в березні 2026 року перестала бути помітною для телескопа. Астрономи з'ясували, що її орбіту нахиляє інша, досі невидима планета в цій самій системі.

Про це пише Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відомо про екзопланету TOI-2535 b

TOI-2535 b — так званий гарячий Юпітер, тобто газовий гігант, який обертається дуже близько до своєї зорі. Планета розташована приблизно за 1000 світлових років від Землі і робить оберт навколо зорі приблизно за 8,25 доби. Це приблизно в 10 разів швидше, ніж Меркурій обертається навколо Сонця.

Космічний телескоп NASA TESS спостерігав за нею з квітня 2019 до березня 2026 року. Він шукає екзопланети за транзитами — моментами, коли планета проходить перед зорею і трохи затуляє її світло. Транзити TOI-2535 b часто відбувалися приблизно на шість годин раніше або пізніше, ніж очікувалося, згодом ставали коротшими й менш помітними, а в березні 2026 року зникли зовсім.

Чому екзопланета зникла з поля зору

Команда під керівництвом Семюела Ї з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) проаналізувала дані TESS і знайшла сусідню планету, яку напряму не видно. Дві планети гравітаційно притягують одна одну, і через це їхні орбіти "хитаються". Орбіта TOI-2535 b нахилилася, і тепер, якщо дивитися із Землі, планета більше не проходить перед зорею.

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"Ми уявляємо Всесвіт схожим на годинниковий механізм, де все регулярне, але це не так", — сказав Семюел Ї.

За його словами, це "найбільш екстремальний приклад", який бачили вчені, адже дві планети взаємодіють дуже сильно.

Коли екзопланету побачать знову

Наступного транзиту TOI-2535 b не очікують щонайменше 30 років. Водночас прихований сусід може почати проходити перед зорею раніше. Сама знахідка підказує вченим, що TOI-2535 b, ймовірно, поступово наблизилася до своєї зорі по спіралі, а не була закинута туди різко. Дослідження опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Раніше Новини.LIVE писали, що астрономи вловили радіовипромінювання від Бети Живописця b — гігантської екзопланети на відстані понад 63 світлові роки від Землі. Дослідники пов'язують сигнал із надзвичайно потужним магнітним полем, а саме відкриття може дати новий інструмент для вивчення далеких світів.

Також Новини.LIVE розповідали, що телескоп James Webb зафіксував на кам'янистій екзопланеті GJ 486 b сигнал, схожий на водяну пару. Однак подальші спостереження показали, що планета, ймовірно, майже не має атмосфери.

NASA космос наука телескоп екзопланета
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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