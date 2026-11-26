Ілюстрація обсерваторії Swift на орбіті. Фото: NASA

Обсерваторія NASA Swift майже 22 роки стежила за гамма-спалахами, найпотужнішими вибухами в космосі. Після завершення місії вона увійшла в атмосферу Землі, а по собі залишила величезний архів даних для нових астрономічних відкриттів.

Про це пише NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому обсерваторія Swift припинила роботу

Swift запустили 20 листопада 2004 року, а основна місія мала тривати лише два роки. У 2018 році обсерваторію перейменували на честь її першого наукового керівника Ніла Герелса. За даними Live Science, через підвищену сонячну активність зросло тертя об верхні шари атмосфери, і апарат почав швидше знижуватися. Приватна місія з підняття орбіти вартістю близько 30 млн доларів у серпні не вдалася. Коли висота опустилася нижче 275 км, телескопи вже не могли стабільно наводитися на цілі, тож останнє спостереження Swift провела 20 жовтня 2026 року.

За повідомленням NASA, 4 листопада 2026 року о 7:39 за східним часом США обсерваторія увійшла в атмосферу над північною частиною острова Суматра в Індонезії. Це підтвердили Космічні сили США. У NASA очікували, що більша частина апарата згорить, хоча окремі деталі могли вціліти.

Що відкрила обсерваторія Swift

Гамма-спалахи тривають так недовго, що великі телескопи не встигали навестися на них.

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"Swift створювали як супутник, присвячений вивченню гамма-спалахів", — пояснив керівник місії Бредлі Ченко.

Обсерваторія мала виявити спалах, передати його координати іншим обсерваторіям і розвернути власні телескопи, поки світіння не згасло. Зазвичай на це йшло близько хвилини.

За роки роботи Swift зафіксувала понад 2000 гамма-спалахів і вивчила понад 1400 вибухів наднових. На основі її даних опубліковано близько 7000 наукових статей, а ультрафіолетовий і оптичний телескоп зробив понад 1,5 млн знімків. У травні 2005 року Swift уперше побачила післясвітіння короткого спалаху, який тривав лише 0,03 секунди. Після обсерваторії залишився архів обсягом близько 12 терабайтів. Директор відділу астрофізики NASA Шон Домагал-Голдман зазначив, що Swift пропрацювала вдесятеро довше, ніж планували, і її архів даватиме відкриття ще десятиліттями.

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