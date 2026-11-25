Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Правило заряжать смартфон только в пределах от 20 до 80% давно считают способом продлить жизнь батареи. Однако для многих пользователей такая осторожность означает, что ежедневно они не пользуются заметной частью заряда смартфона.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему полный заряд вредит аккумулятору

Само правило имеет научное объяснение. Литий-ионные батареи не любят быть ни слишком полными, ни слишком разряженными. Самым уязвимым считают диапазон от 85 до 100%: на полном заряде в батарее растет напряжение, а химические процессы, которые постепенно уменьшают емкость, идут быстрее. Худшее сочетание — высокое напряжение и высокая температура.

Сколько емкости забирает правило 20-80

Если ограничить заряд 80%, пользователь сразу теряет 20% емкости батареи. Если же еще и не разряжать смартфон ниже 20%, ежедневно остается лишь 60% доступного заряда.

В How-To Geek подсчитали: если батарея теряет около 4% емкости в год, то новый смартфон с таким ограничением по доступному заряду соответствует телефону, которому уже пять лет. Кроме того, при ежедневной зарядке смартфон проходит примерно 365 циклов в год. Apple, например, указывает, что батарея iPhone 15 сохраняет 80% исходной емкости после 1000 циклов, то есть примерно через 2,7 года ежедневной зарядки. А средний срок пользования смартфоном составляет около двух с половиной лет.

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Как заряжать смартфон без строгих ограничений

Большинство современных смартфонов на Android и iOS уже имеют функции защиты батареи и оптимизированной зарядки. Они замедляют зарядку возле 100%, а ночью держат батарею на промежуточном уровне и заряжают до полного лишь незадолго до пробуждения владельца.

Автор How-To Geek советует вместо жесткого предела 80% просто отключать телефон от зарядки примерно на 80-90%. Ограничение заряда имеет смысл, если смартфон планируют использовать четыре-пять лет и дольше, или для владельцев iPhone, которые собираются его продавать, ведь состояние батареи там видно в процентах.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядка Android-смартфона до 100% кажется логичным способом получить максимум автономности, но регулярное удержание батареи на полном заряде может ускорять ее износ. В то же время случайная зарядка до 100% не является проблемой, особенно когда нужен максимальный запас энергии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что срок службы аккумулятора зависит не только от количества циклов зарядки, но и от того, насколько часто батарея нагревается и долго находится на максимальном заряде. Уменьшить нагрузку помогают лимиты зарядки, контроль температуры и правильный выбор зарядных аксессуаров.