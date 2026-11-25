Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Правило заряджати смартфон лише в межах від 20 до 80% давно вважають способом продовжити життя батареї. Проте для багатьох користувачів така обережність означає, що щодня вони не користуються помітною частиною заряду смартфона.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому повний заряд шкодить акумулятору

Саме правило має наукове пояснення. Літій-іонні батареї не люблять бути ані надто повними, ані надто розрядженими. Найуразливішим вважають діапазон від 85 до 100%: на повному заряді в батареї зростає напруга, а хімічні процеси, що поступово зменшують місткість, ідуть швидше. Найгірше поєднання — висока напруга і висока температура.

Скільки місткості забирає правило 20-80

Якщо обмежити заряд 80%, користувач одразу втрачає 20% місткості батареї. Якщо ж ще й не розряджати смартфон нижче 20%, щодня залишається лише 60% доступного заряду.

У How-To Geek підрахували: якщо батарея втрачає близько 4% місткості на рік, то новий смартфон з таким обмеженням за доступним зарядом відповідає телефону, якому вже п'ять років. Крім того, за щоденного заряджання смартфон проходить приблизно 365 циклів на рік. Apple, наприклад, зазначає, що батарея iPhone 15 зберігає 80% початкової місткості після 1000 циклів, тобто приблизно через 2,7 року щоденного заряджання. А середній термін користування смартфоном становить близько двох з половиною років.

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Як заряджати смартфон без суворих обмежень

Більшість сучасних смартфонів на Android та iOS вже мають функції захисту батареї та оптимізованого заряджання. Вони сповільнюють заряджання біля 100%, а вночі тримають батарею на проміжному рівні й заряджають до повного лише незадовго до пробудження власника.

Автор How-To Geek радить замість жорсткої межі 80% просто відключати телефон від зарядки приблизно на 80-90%. Обмеження заряду має сенс, якщо смартфон планують використовувати чотири-п'ять років і довше, або для власників iPhone, які збираються його продавати, адже стан батареї там видно у відсотках.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання Android-смартфона до 100% здається логічним способом отримати максимум автономності, але регулярне утримання батареї на повному заряді може прискорювати її зношування. Водночас випадкове заряджання до 100% не є проблемою, особливо коли потрібен максимальний запас енергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що термін служби акумулятора залежить не лише від кількості циклів заряджання, а й від того, наскільки часто батарея нагрівається та довго перебуває на максимальному заряді. Зменшити навантаження допомагають ліміти зарядки, контроль температури та правильний вибір зарядних аксесуарів.