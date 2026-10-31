Меню функции Bluetooth на экранах смартфонов. Фото: кадр из видео/YouTube

Постоянно включенный Bluetooth на смартфоне не обязательно существенно сокращает время его автономной работы. Хотя беспроводной модуль продолжает потреблять энергию в фоновом режиме, обычно эти затраты настолько невелики, что выключать функцию после каждого использования нет необходимости.

О том, как Bluetooth влияет на аккумулятор смартфона, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько заряда расходует постоянно включенный Bluetooth

Bluetooth обеспечивает соединение смартфона с беспроводными наушниками, часами и другими аксессуарами. Даже когда активного подключения нет, функция может продолжать поиск устройств поблизости, потребляя небольшое количество энергии.

В течение рабочего дня включенный Bluetooth может потратить примерно 2% заряда аккумулятора. Такая потеря обычно почти не влияет на повседневное использование телефона.

Отключение беспроводного модуля может быть более целесообразным в ситуации, когда смартфон почти разряжен. Например, при остатке менее 5% стоит ограничить ненужные функции, чтобы максимально сэкономить доступную энергию.

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Безопасно ли оставлять Bluetooth включенным

Еще одна причина, по которой пользователи отключают Bluetooth, опасения относительно возможного взлома смартфона. Беспроводное соединение действительно может создавать дополнительные возможности для атак, однако это не означает, что включенный Bluetooth автоматически делает устройство уязвимым.

Особого внимания требуют старые телефоны с давно не обновляемыми версиями Bluetooth. В таких устройствах могут оставаться уязвимости, которые не были исправлены производителем.

Иногда возникают и вопросы о влиянии Bluetooth на здоровье. Однако убедительных доказательств серьезного вреда от обычного использования этой технологии нет. Мощность излучения Bluetooth-устройств обычно значительно ниже, чем у смартфонов при работе через мобильные сети.

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