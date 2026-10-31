Меню функції Bluetooth на екранах смартфонів. Фото: кадр з відео/YouTube

Постійно ввімкнений Bluetooth на смартфоні не обов'язково суттєво скорочує час його автономної роботи. Хоча бездротовий модуль продовжує споживати енергію у фоновому режимі, зазвичай ці витрати настільки невеликі, що вимикати функцію після кожного використання немає потреби.

Про те, як Bluetooth впливає на акумулятор смартфона, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки заряду витрачає постійно ввімкнений Bluetooth

Bluetooth забезпечує з'єднання смартфона з бездротовими навушниками, годинниками та іншими аксесуарами. Навіть коли активного підключення немає, функція може продовжувати пошук пристроїв поблизу, використовуючи невелику кількість енергії.

Протягом робочого дня увімкнений Bluetooth може витратити приблизно 2% заряду акумулятора. Така втрата зазвичай майже не впливає на повсякденне користування телефоном.

Відключення бездротового модуля може бути кориснішим у ситуації, коли смартфон майже розряджений. Наприклад, за залишку менш як 5% варто обмежити непотрібні функції, щоб максимально зберегти доступну енергію.

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Чи безпечно залишати Bluetooth увімкненим

Ще одна причина, через яку користувачі вимикають Bluetooth, побоювання щодо можливого зламу смартфона. Бездротове з'єднання справді може створювати додаткові можливості для атак, однак це не означає, що активний Bluetooth автоматично робить пристрій небезпечним.

Особливої уваги потребують старі телефони з давно неоновлюваними версіями Bluetooth. У таких пристроях можуть залишатися вразливості, які не були виправлені виробником.

Іноді виникають і запитання щодо впливу Bluetooth на здоров'я. Проте переконливих доказів серйозної шкоди від звичайного використання цієї технології немає. Потужність випромінювання Bluetooth-пристроїв зазвичай значно нижча, ніж у смартфонів під час роботи через мобільні мережі.

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