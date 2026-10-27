iPhone Duo с поврежденным экраном. Фото: кадр из видео/YouTube

Первые владельцы складного iPhone Duo начали сообщать о серьезных повреждениях внутреннего дисплея уже через несколько часов после покупки. На экранах появляются яркие полосы и неработающие пиксели, а вероятной причиной неисправности может быть конструкция шарнира.

О проблемах нового смартфона Apple пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ars Technica.

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Что происходит с экранами iPhone Duo

Первый складной смартфон Apple стоимостью 2000 долларов поступил в продажу лишь на прошлой неделе, но в сети уже появились фотографии устройств с почти одинаковыми повреждениями OLED-дисплея.

Пользователи демонстрируют яркие линии, которые начинаются чуть ниже середины экрана и простираются до нижнего и правого краев. На некоторых смартфонах также видны чёрные полосы из неработающих пикселей вдоль места сгиба.

Поврежденный iPhone Duo. Фото: Reddit

По сообщениям владельцев, неисправность иногда возникает после нескольких открываний и закрываний телефона. Некоторые покупатели столкнулись с повреждением ещё до завершения первоначальной настройки устройства.

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Подобные дефекты OLED-матрицы связаны с нарушением работы её внутренних слоёв. Повреждённые пиксели могут постоянно светиться с максимальной яркостью или полностью гаснуть из-за проблем с подачей напряжения.

Исправить такую неисправность с помощью программного обновления невозможно — требуется замена дисплея. По данным iFixit, ремонт внутреннего экрана iPhone Duo без гарантийного покрытия стоит 999 долларов, то есть примерно половину цены самого смартфона.

Почему шарнир iPhone Duo подозревают в повреждении дисплея

Специалисты iFixit разобрали новинку и исследовали механизм складывания, чтобы выяснить возможное происхождение дефектов. Особое внимание они обратили на участок шарнира, где меняется ширина опорной конструкции.

Некоторые владельцы неисправных смартфонов рассказывали, что перед появлением полос ощущали необычное сопротивление при закрывании устройства. Иногда сгибание сопровождалось характерным щелчком, после которого экран переставал нормально работать.

С помощью компьютерной томографии и трехмерного моделирования эксперты установили, что повреждения возникают чуть ниже места прохождения гибкого шлейфа через шарнир.

Одна из гипотез заключается в том, что опорная планка внутри механизма может заклиниваться и не опускаться на необходимое расстояние при складывании. Из-за этого OLED-панель, которая должна плавно сгибаться в форме капли, подвергается чрезмерному механическому давлению.

Подобная нагрузка способна постепенно разрушать внутреннюю структуру дисплея. Если предположение подтвердится, повреждение отдельных устройств может быть лишь вопросом времени.

В то же время это пока лишь техническая гипотеза, а не окончательно установленная причина поломок. Инженеры также исследовали возможное влияние гибкого шлейфа, но его расположение не полностью совпадает с участками повреждений.

Apple пока официально не признала проблему и не объяснила её происхождение. Некоторым покупателям уже удалось заменить неисправные смартфоны в магазинах компании, хотя наличие устройств для замены может быть ограниченным.

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