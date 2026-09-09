Apple представила первый складной iPhone Duo: цены и характеристики

Смартфон Apple iPhone Duo. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple официально вышла на рынок складных смартфонов и представила свой первый iPhone с гибким дисплеем. Новинка получила два экрана, складную конструкцию в формате книжки и флагманский процессор.

О том, что известно о первом складном iPhone Duo и сколько он будет стоить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.

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Каким стал первый складной iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo — свой новый складной смартфон.

Первый складной iPhone Duo. Фото: кадр из видео/YouTube

По размеру в сложенном состоянии iPhone Duo примерно соответствует паспорту. Две половины смартфона образуют непрерывную рамку, а одинаковое соотношение сторон внешнего и внутреннего дисплеев должно обеспечить плавный переход между сложенным и разложенным режимами.

Внутренний экран рассчитан как на портретное, так и на горизонтальное использование.

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Рама iPhone Duo изготовлена из титана, прецизионно обработана и отполирована до зеркального блеска. Особое внимание Apple уделила шарниру. Он удерживает дисплей в открытом положении и контролирует процесс открытия и закрытия смартфона.

В разложенном состоянии iPhone Duo стал самым тонким iPhone в истории компании. Этого удалось добиться благодаря внутренней архитектуре, в которой ключевые компоненты размещены в зоне блока камер.

iPhone Duo в разложенном состоянии стал самым тонким iPhone в истории. Фото: кадр из видео/YouTube

Камера FaceTime во внутреннем экране скрыта непосредственно под дисплеем. Благодаря этому большая панель остается визуально целостной без заметного выреза для фронтальной камеры.

Внутренний экран iPhone Duo имеет диагональ 7,6 дюйма и использует панель Super Retina XDR. По данным Apple, он на 50% больше дисплея iPhone 18 Pro Max и на 80% больше, чем у iPhone 18 Pro.

Внешний дисплей имеет диагональ 5,4 дюйма, а его площадь составляет около 90% от площади экрана iPhone 18 Pro.

Позже в этом году Apple также планирует добавить поддержку Apple Pencil для обоих дисплеев iPhone Duo.

Для разблокировки смартфона используется Touch ID, встроенный в боковую кнопку. Также iPhone Duo можно разблокировать с помощью Apple Watch.

Модель будет доступна в двух цветах — "Звездный белый" и "Ночное небо".

Центральная конструктивная плоскость смартфона получила опорные ребра для дополнительной жесткости, а участки антенн усилили керамическими вставками.

Спереди используется Ceramic Shield 2, а заднюю часть также защищает Ceramic Shield. Корпус имеет степень защиты IP68.

Apple отдельно переработала интерфейс iOS для iPhone Duo. После перемещения основных элементов управления ближе к краям экрана блокировки больше внимания уделяется обоям.

Новый дизайн iOS на iPhone Duo. Фото: кадр из видео/YouTube

Изменения интерфейса призваны лучше использовать большой внутренний дисплей и упростить управление смартфоном одной рукой.

iPhone Duo работает на том же процессоре A20 Pro, что и iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По данным Apple, стабильная производительность новинки на 35% выше по сравнению с iPhone 17 Pro.

Смартфон также получил новый сотовый модем C2. По сравнению с C1X он работает до 50% быстрее, поддерживает 5G mmWave в США и потребляет до 15% меньше энергии.

Модем использует алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения сотовой связи, в частности для более быстрого повторного подключения в местах со слабым покрытием.

iPhone Duo во всех странах будет работать только с eSIM.

В каждой половине iPhone Duo установлен отдельный аккумулятор. Обе батареи работают как единая система и обеспечивают до 24 часов работы при одинаковом использовании внутреннего и внешнего дисплеев.

При воспроизведении видео смартфон работает до 31 часа на внутреннем дисплее и до 44 часов на внешнем.

iPhone Duo поддерживает быструю зарядку до 50% примерно за 20 минут. Пяти минут зарядки хватает примерно на пять часов воспроизведения видео на внешнем дисплее.

Новые камеры в iPhone Duo. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple подчеркнула, что камера остаётся одним из ключевых преимуществ iPhone Duo. Смартфон получил новую основную камеру Fusion, которая, по словам компании, обеспечивает высокую детализацию при съёмке.

Также iPhone Duo оснащён 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion — такой же, как в iPhone 18 Pro. Кроме того, новинка поддерживает обновлённые стили съёмки.

На внешнем дисплее установлена 12-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage.

Внутренний дисплей получил новую камеру FaceTime, которая работает как в полностью раскрытом состоянии, так и когда устройство лежит на поверхности.

iPhone Duo также поддерживает двойную съемку, что позволяет одновременно использовать переднюю и заднюю камеры.

Все подробности об iPhone Duo. Фото: кадр из видео/YouTube

Стоимость начинается от 1 999 долларов за версию с 256 ГБ.

Предзаказы начнутся 16 октября. В продажу iPhone Duo поступит 23 октября.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro, который получил сразу несколько заметных обновлений. Среди главных изменений называют увеличенную автономность, существенно переработанные камеры и обновленный дизайн.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple, возможно, существенно изменила цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказалась от яркого оттенка Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry.