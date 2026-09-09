Apple представила перший складаний iPhone Duo: ціни та характеристики

Смартфон Apple iPhone Duo. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple офіційно вийшла на ринок складаних смартфонів та представила свій перший iPhone із гнучким дисплеєм. Новинка отримала два екрани, складану конструкцію у форматі книжки та флагманський процесор.

Про те, що відомо про перший складаний iPhone Duo та скільки він коштуватиме, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Apple.

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Яким став перший складаний iPhone Duo

Apple представила iPhone Duo — свій новий складаний смартфон.

Перший складаний iPhone Duo. Фото: кадр з відео/YouTube

За розміром у складеному стані iPhone Duo приблизно відповідає паспорту. Дві половини смартфона утворюють безперервну рамку, а однакове співвідношення сторін зовнішнього та внутрішнього дисплеїв має забезпечити плавний перехід між складеним і розкладеним режимами.

Внутрішній екран розрахований як на портретне, так і на горизонтальне використання.

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Рама iPhone Duo виготовлена з титану, прецизійно оброблена та відполірована до дзеркального блиску. Окрему увагу Apple приділила шарніру. Він утримує дисплей у відкритому положенні та контролює процес відкривання й закривання смартфона.

У розкладеному стані iPhone Duo став найтоншим iPhone в історії компанії. Цього вдалося досягти завдяки внутрішній архітектурі, в якій ключові компоненти розмістили у зоні блока камер.

iPhone Duo у розкладеному стані став найтоншим iPhone в історії. Фото: кадр з відео/YouTube

Камера FaceTime у внутрішньому екрані прихована безпосередньо під дисплеєм. Завдяки цьому велика панель залишається візуально цілісною без помітного вирізу для фронтальної камери.

Внутрішній екран iPhone Duo має діагональ 7,6 дюйма та використовує панель Super Retina XDR. За даними Apple, він на 50% більший за дисплей iPhone 18 Pro Max і на 80% більший, ніж у iPhone 18 Pro.

Зовнішній дисплей має діагональ 5,4 дюйма та за площею становить близько 90% екрана iPhone 18 Pro.

Пізніше цього року Apple також планує додати підтримку Apple Pencil для обох дисплеїв iPhone Duo.

Для розблокування смартфона використовується Touch ID, інтегрований у бічну кнопку. Також iPhone Duo можна розблокувати за допомогою Apple Watch.

Модель буде доступна у двох кольорах — "Зоряно-білому" та "Нічне небо".

Центральна конструктивна площина смартфона отримала опорні ребра для додаткової жорсткості, а ділянки антен посилили керамічними вставками.

Спереду використовується Ceramic Shield 2, а задню частину також захищає Ceramic Shield. Корпус має захист IP68.

Apple окремо переробила інтерфейс iOS для iPhone Duo. Після перенесення основних елементів керування ближче до країв екрана блокування більше уваги приділяє шпалерам.

Новий дизайн iOS на iPhone Duo. Фото: кадр з відео/YouTube

Зміни інтерфейсу покликані краще використовувати великий внутрішній дисплей і спростити керування смартфоном однією рукою.

iPhone Duo працює на тому самому процесорі A20 Pro, що й iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За даними Apple, стабільна продуктивність новинки до 35% вища порівняно з iPhone 17 Pro.

Смартфон також отримав новий стільниковий модем C2. Порівняно з C1X він працює до 50% швидше, підтримує 5G mmWave у США та споживає до 15% менше енергії.

Модем використовує алгоритми штучного інтелекту для покращення стільникового зв'язку, зокрема швидшого повторного підключення в місцях зі слабким покриттям.

iPhone Duo у всіх країнах працюватиме лише з eSIM.

У кожній половині iPhone Duo встановлено окремий акумулятор. Обидві батареї працюють як єдина система та забезпечують до 24 годин роботи за однакового використання внутрішнього і зовнішнього дисплеїв.

Під час відтворення відео смартфон працює до 31 години на внутрішньому дисплеї та до 44 годин на зовнішньому.

iPhone Duo підтримує швидке заряджання до 50% приблизно за 20 хвилин. П'яти хвилин заряджання вистачає приблизно на п'ять годин відтворення відео на зовнішньому дисплеї.

Нові камери в iPhone Duo. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple наголосила, що камера залишається однією з ключових переваг iPhone Duo. Смартфон отримав нову основну камеру Fusion, яка, за словами компанії, забезпечує високу деталізацію під час зйомки.

Також iPhone Duo оснащений 48-мегапіксельною надширококутною камерою Fusion — такою самою, як в iPhone 18 Pro. Окрім цього, новинка підтримує оновлені стилі фотографування.

На зовнішньому дисплеї встановлено 12-мегапіксельну фронтальну камеру Center Stage.

Внутрішній дисплей отримав нову камеру FaceTime, яка працює як у повністю розкритому стані, так і коли пристрій лежить на поверхні.

iPhone Duo також підтримує подвійну зйомку, що дозволяє одночасно використовувати передню і задню камери.

Всі деталі про iPhone Duo. Фото: кадр з відео/YouTube

Вартість починається від 1 999 доларів за версію з 256 ГБ.

Передзамовлення стартують 16 жовтня. У продаж iPhone Duo надійде 23 жовтня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iPhone 18 Pro, який отримав одразу кілька помітних оновлень. Серед головних змін називають збільшену автономність, суттєво перероблені камери та оновлений дизайн.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може суттєво змінила кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовилася від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry.