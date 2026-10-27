iPhone Duo з пошкодженним екраном. Фото: кадр з відео/YouTube

Перші власники складаного iPhone Duo почали повідомляти про серйозні пошкодження внутрішнього дисплея вже за кілька годин після купівлі. На екранах з'являються яскраві смуги та неробочі пікселі, а ймовірною причиною несправності може бути конструкція шарніра.

Про проблеми нового смартфона Apple пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ars Technica.

Реклама

Що відбувається з екранами iPhone Duo

Перший складаний смартфон Apple вартістю 2000 доларів надійшов у продаж лише минулого тижня, але в мережі вже з'явилися фотографії пристроїв із майже однаковими пошкодженнями OLED-дисплея.

Користувачі демонструють яскраві лінії, які починаються трохи нижче середини екрана та простягаються до нижнього й правого країв. На деяких смартфонах також видно чорні смуги з непрацюючих пікселів уздовж місця згину.

Пошкоджений iPhone Duo. Фото: Reddit

За повідомленнями власників, несправність іноді виникає після кількох відкривань і закривань телефона. Окремі покупці зіткнулися з пошкодженням ще до завершення початкового налаштування пристрою.

Читайте також:

Подібні дефекти OLED-матриці пов'язані з порушенням роботи її внутрішніх шарів. Пошкоджені пікселі можуть постійно світитися з максимальною яскравістю або повністю згасати через проблеми з подаванням напруги.

Виправити таку несправність програмним оновленням неможливо — потрібна заміна дисплея. За даними iFixit, ремонт внутрішнього екрана iPhone Duo без гарантійного покриття коштує 999 доларів, тобто приблизно половину ціни самого смартфона.

Чому шарнір iPhone Duo підозрюють у пошкодженні дисплея

Фахівці iFixit розібрали новинку та дослідили механізм складання, щоб з'ясувати можливе походження дефектів. Особливу увагу вони звернули на ділянку шарніра, де змінюється ширина опорної конструкції.

Деякі власники несправних смартфонів розповідали, що перед появою смуг відчували незвичний опір під час закривання пристрою. Іноді згинання супроводжувалося характерним клацанням, після якого екран переставав нормально працювати.

За допомогою комп'ютерної томографії та тривимірного моделювання експерти встановили, що пошкодження виникають трохи нижче місця проходження гнучкого шлейфа через шарнір.

Одна з гіпотез полягає в тому, що опорна планка всередині механізму може заклинювати й не опускатися на необхідну відстань під час складання. Через це OLED-панель, яка повинна плавно згинатися у формі краплі, зазнає надмірного механічного тиску.

Подібне навантаження здатне поступово руйнувати внутрішню структуру дисплея. Якщо припущення підтвердиться, пошкодження окремих пристроїв може бути лише питанням часу.

Водночас це поки лише технічна гіпотеза, а не остаточно встановлена причина поломок. Інженери також досліджували можливий вплив гнучкого шлейфа, але його розташування не повністю збігається з ділянками пошкоджень.

Apple наразі офіційно не визнала проблему та не пояснила її походження. Деяким покупцям уже вдалося замінити несправні смартфони в магазинах компанії, хоча наявність пристроїв для заміни може бути обмеженою.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфони та iPhone не потребують перезавантаження за чітким розкладом, адже можуть стабільно працювати без нього протягом кількох тижнів. Водночас періодичний перезапуск здатен допомогти позбутися зависань і тимчасових програмних помилок.

Також Новини.LIVE розповідали, що в iOS 27 власники iPhone отримали більше можливостей для персоналізації застосунку "Камера". Оновлена панель швидкого доступу дозволяє самостійно вибирати потрібні налаштування знімання та розміщувати різні набори кнопок залежно від вибраного режиму.