Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Постоянная зарядка смартфона до 100% может ускорить износ аккумулятора из-за повышенной нагрузки на его элементы. Чтобы аккумулятор дольше сохранял первоначальную ёмкость, специалисты советуют по возможности ограничивать заряд примерно до 80-85%.

О том, как правильно заряжать смартфон для продления срока службы батареи, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "На пенсии".

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Почему зарядка до 80% полезнее для аккумулятора

На срок службы литий-ионных аккумуляторов влияют, прежде всего, температура и напряжение внутри элементов питания. Когда уровень заряда приближается к 100%, напряжение возрастает, что создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и может ускорять потерю его емкости.

Если прекращать зарядку примерно на 80%, нагрузка уменьшается. Это помогает замедлить износ батареи, хотя пользователь получает меньше доступного заряда для повседневного использования.

Производители смартфонов уже предусмотрели специальные функции для управления зарядкой. В частности, в Google Pixel есть функция Battery Health Assistance, которая регулирует параметры зарядки, а iPhone поддерживает оптимизированную зарядку. В смартфонах Samsung также доступны настройки защиты батареи с возможностью ограничения максимального уровня заряда.

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В то же время заряжать телефон до 100% можно, если требуется максимальная автономность в течение дня. Ограничение до 80-85% целесообразно использовать тогда, когда такого запаса энергии достаточно для обычных задач.

Не менее важно следить за температурой смартфона. Его не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами или под подушкой, где может скапливаться тепло. Если быстрая зарядка не требуется, также можно отдавать предпочтение более медленной зарядке и отключать устройство после достижения желаемого уровня.

Такие привычки могут отсрочить замену аккумулятора на один-два года при обычном использовании. При этом соблюдать строгое ограничение каждый день необязательно — его можно применять в зависимости от потребностей в автономности.

Ранее Новини.LIVE писали, что установка лимита зарядки iPhone на уровне 80% может помочь сохранить ресурс аккумулятора, однако такая экономия сопряжена с некоторыми неудобствами. За почти год эксперимента батарея потеряла лишь 1% первоначальной ёмкости, однако владелец всё это время был вынужден пользоваться смартфоном с меньшим запасом заряда.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ночная зарядка смартфона сама по себе не обязательно приводит к ускоренному износу батареи. Современные устройства оснащены механизмами защиты от перезарядки, но они не устраняют всех факторов старения аккумулятора.