Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Постійне заряджання смартфона до 100% може прискорювати зношування акумулятора через підвищене навантаження на його елементи. Щоб батарея довше зберігала початкову місткість, фахівці радять за можливості обмежувати заряд приблизно до 80-85%.

Про те, як правильно заряджати смартфон для продовження терміну служби батареї, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "На пенсії".

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Чому заряджання до 80% корисніше для акумулятора

На термін служби літій-іонних батарей впливають насамперед температура та напруга всередині елементів живлення. Коли рівень заряду наближається до 100%, напруга зростає, що створює додаткове навантаження на акумулятор і може прискорювати втрату його місткості.

Якщо завершувати заряджання приблизно на 80%, навантаження зменшується. Це допомагає сповільнити деградацію батареї, хоча користувач отримує менше доступного заряду для повсякденного використання.

Виробники смартфонів уже передбачили спеціальні функції для керування заряджанням. Зокрема, Google Pixel має Battery Health Assistance, яка регулює параметри заряджання, а iPhone підтримує оптимізоване заряджання. У смартфонах Samsung також доступні налаштування захисту батареї з можливістю обмеження максимального рівня заряду.

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Водночас заряджати телефон до 100% можна, якщо потрібна максимальна автономність протягом дня. Обмеження до 80-85% доцільно використовувати тоді, коли такого запасу енергії достатньо для звичайних завдань.

Не менш важливо стежити за температурою смартфона. Його не рекомендують залишати під прямими сонячними променями або під подушкою, де може накопичуватися тепло. Якщо швидке поповнення заряду не потрібне, також можна віддавати перевагу повільнішому заряджанню та відключати пристрій після досягнення бажаного рівня.

Такі звички можуть відтермінувати заміну акумулятора на один-два роки за звичайного використання. При цьому дотримуватися суворого обмеження щодня необов'язково — його можна застосовувати залежно від потреб в автономності.

Раніше Новини.LIVE писали, що встановлення ліміту заряджання iPhone на рівні 80% може допомогти зберегти ресурс акумулятора, однак така економія має свої незручності. За майже рік експерименту батарея втратила лише 1% початкової місткості, проте власник увесь цей час був змушений користуватися смартфоном із меншим запасом заряду.

Також Новини.LIVE розповідали, що нічне заряджання смартфона саме по собі не обов'язково призводить до прискореного зношування батареї. Сучасні пристрої оснащені механізмами захисту від перезаряджання, але вони не усувають усіх чинників старіння акумулятора.