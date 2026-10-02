Смартфон на зарядке. Фото: Magnific

Ночную зарядку смартфона часто считают одной из главных причин быстрого износа аккумулятора, однако современные устройства уже умеют контролировать этот процесс. Гораздо сильнее на аккумулятор влияет высокая температура, особенно когда телефон одновременно заряжается и работает под большой нагрузкой.

О том, что больше всего вредит аккумулятору смартфона во время зарядки и каких привычек лучше избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Почему ночная зарядка уже не так опасна

Современные смартфоны оснащаются контроллерами управления питанием, которые регулируют количество энергии, поступающей в аккумулятор. После достижения полного заряда ток снижается почти до нуля, а в дальнейшем система лишь периодически поддерживает необходимый уровень.

Кроме того, iOS и оболочки Android, в частности Samsung One UI и программное обеспечение Pixel, могут использовать оптимизированную зарядку. Система изучает привычки пользователя и способна приостановить зарядку примерно на 80%, завершив её ближе к времени пробуждения.

Благодаря этому аккумулятор не находится всю ночь на максимальном уровне заряда.

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Почему перегрев ускоряет износ батареи

Внутри литий-ионного аккумулятора формируется защитный слой SEI, который пропускает ионы лития и защищает электрод от дальнейших химических реакций. При этом со временем этот слой продолжает утолщаться.

Когда напряжение элемента возрастает при приближении к полному заряду, нагрузка на этот слой усиливается. Часть ионов лития постепенно становится недоступной для накопления энергии, из-за чего емкость батареи уменьшается.

Высокая температура значительно ускоряет этот процесс. В ходе испытаний аккумуляторы, работавшие при температуре 25°C, после 200 циклов потеряли около 3,3% емкости. При 45°C потеря превысила 6,7% при том же количестве циклов.

Тепло также способствует разрушению жидкого электролита внутри батареи. Этот процесс может происходить даже тогда, когда аккумулятор не заряжается, если он длительное время остается горячим.

Какие привычки больше всего нагревают смартфон

Одним из худших сценариев называют использование смартфона в автомобиле, когда он одновременно заряжается, работает с GPS-навигацией и находится под солнечными лучами. В таких условиях температура батареи может превышать 44°C.

Похожая ситуация возникает во время игр на зарядке. Процессор нагревается из-за высокой нагрузки, а быстрая зарядка добавляет ещё один источник тепла.

Если смартфон поддерживает функцию bypass charging для игр, она позволяет питать процессор напрямую от зарядного устройства, не используя при этом аккумулятор.

Дополнительное тепло может задерживать чехол. Силиконовые аксессуары способны удерживать тепло у корпуса, поэтому во время длительной зарядки их можно снимать.

В то же время обычная переписка, просмотр ленты или веб-страниц во время зарядки не должны вызывать заметного износа. Основной риск возникает тогда, когда зарядка сочетается с сильным нагревом смартфона.

Ранее Новини.LIVE писали, что с износом батареи смартфон постепенно теряет автономность и требует зарядки чаще, чем раньше. На некоторых Android-устройствах проверить состояние аккумулятора можно с помощью специальной комбинации, которая открывает служебную информацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для современных смартфонов правило 20-80% уже не имеет такого большого значения, как раньше. Системы управления питанием лучше контролируют процесс зарядки, тогда как перегрев остается одним из главных факторов ускоренного износа аккумулятора.