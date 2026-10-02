Що найбільше шкодить батареї смартфона під час заряджання

Смартфон на зарядці. Фото: Magnific

Нічне заряджання смартфона часто вважають однією з головних причин швидкого зношення акумулятора, однак сучасні пристрої вже вміють контролювати цей процес. Набагато сильніше на батарею впливає висока температура, особливо коли телефон одночасно заряджається та працює під великим навантаженням.

Про те, що найбільше шкодить акумулятору смартфона під час заряджання та яких звичок краще уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Реклама

Чому нічне заряджання вже не таке небезпечне

Сучасні смартфони оснащуються контролерами керування живленням, які регулюють кількість енергії, що надходить до акумулятора. Після досягнення повного заряду струм знижується майже до нуля, а надалі система лише періодично підтримує потрібний рівень.

Додатково iOS та оболонки Android, зокрема Samsung One UI і програмне забезпечення Pixel, можуть використовувати оптимізоване заряджання. Система вивчає звички користувача та здатна призупинити заряд приблизно на 80%, завершивши його ближче до часу пробудження.

Завдяки цьому акумулятор не проводить усю ніч на максимальному рівні заряду.

Читайте також:

Чому перегрів прискорює зношення батареї

Усередині літій-іонного акумулятора формується захисний шар SEI, який пропускає іони літію та захищає електрод від подальших хімічних реакцій. Водночас з часом цей шар продовжує потовщуватися.

Коли напруга елемента зростає під час наближення до повного заряду, навантаження на цей шар посилюється. Частина іонів літію поступово стає недоступною для накопичення енергії, через що місткість батареї зменшується.

Висока температура значно прискорює цей процес. У тестах акумулятори, які працювали при температурі 25°C, після 200 циклів втратили близько 3,3% місткості. При 45°C втрата перевищила 6,7% за такої самої кількості циклів.

Тепло також сприяє руйнуванню рідкого електроліту всередині батареї. Цей процес може відбуватися навіть тоді, коли акумулятор не заряджається, якщо він тривалий час залишається гарячим.

Які звички найбільше нагрівають смартфон

Одним із найгірших сценаріїв називають використання смартфона в автомобілі, коли він одночасно заряджається, працює з GPS-навігацією та перебуває під сонячними променями. За таких умов температура батареї може перевищувати 44°C.

Схожа ситуація виникає під час ігор на зарядці. Процесор нагрівається через високе навантаження, а швидке заряджання додає ще одне джерело тепла.

Якщо смартфон підтримує функцію bypass charging для ігор, вона дозволяє живити процесор безпосередньо від зарядного пристрою, не використовуючи при цьому батарею.

Додатково тепло може затримувати чохол. Силіконові аксесуари здатні утримувати тепло біля корпусу, тому під час тривалого заряджання їх можна знімати.

Водночас звичайне листування, перегляд стрічки або вебсторінок під час заряджання не повинні спричиняти помітного зношення. Основний ризик виникає тоді, коли заряджання поєднується з сильним нагріванням смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що зі старінням батареї смартфон поступово втрачає автономність і потребує заряджання частіше, ніж раніше. На окремих Android-пристроях перевірити стан акумулятора можна через спеціальну комбінацію, яка відкриває службову інформацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що для сучасних смартфонів правило 20-80% уже не має такого великого значення, як раніше. Системи керування живленням краще контролюють процес заряджання, тоді як перегрів залишається одним із головних чинників прискореного зношування батареї.