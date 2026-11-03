Зарядная станция Marstek A500 Pro. Фото: Elmir

Зарядная станция Marstek A500 Pro мощностью 500 Вт стоит в Украине 16 999 грн и может составить конкуренцию модели Bluetti AC50P. Модель с аккумулятором LiFePO4 емкостью 518 Вт-ч и двумя розетками на 230 В рассчитана на питание техники на рабочем месте и небольших бытовых приборов.

О преимуществах и недостатках зарядной станции Marstek A500 Pro говорится в обзоре издания Фокус, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что известно о зарядной станции Marstek A500 Pro

Marstek A500 Pro относится к сбалансированным станциям, рассчитанным на питание рабочего места и мелкой бытовой техники. Заявленный ресурс аккумулятора LiFePO4 составляет 6000 циклов, после которых его емкость снижается до 75%.

Инвертор с чистой синусоидой имеет номинальную мощность 500 Вт, а в течение одной секунды способен выдавать до 1000 Вт. Станция весит 7,4 кг. От розетки её можно зарядить за 1,5 часа без внешнего адаптера, а входная мощность составляет 500 Вт.

Благодаря EPS (функции резервного питания) подключенные устройства переключаются на батарею за 20 миллисекунд. На 4,3-дюймовом экране отображается процент заряда и данные о потреблении или поступлении энергии.

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По сравнению со многими компактными аналогами, Marstek A500 Pro имеет на передней панели сразу две розетки на 230 В и порт USB-C до 100 Вт для ноутбуков. Через него можно заряжать и любые другие гаджеты.

Цена станции в Украине составляет 16 999 грн. В обзоре среди преимуществ также отмечена её выгодная стоимость по сравнению с известными брендами.

Какие порты и выходы есть в Marstek A500 Pro

Для переменного тока предусмотрены две розетки на 230 В с чистой синусоидой и номинальной мощностью 500 Вт. Телефоны и мелкие устройства заряжаются через три порта USB-A, а для ноутбуков предусмотрен порт USB-C Power Delivery до 100 Вт.

Есть также два выхода постоянного тока DC5525 (12 В) и автомобильный порт 12 В/10 А. Для солнечных панелей предусмотрен вход XT60: он принимает до 200 Вт (11-30 В, до 8 А).

Суммарная нагрузка на все выходы переменного и постоянного тока может составлять до 650 Вт.

На сколько хватит заряда Marstek A500 Pro

Емкости 518 Вт-ч хватит примерно на 7 полных зарядок офисного ноутбука. Если подключить его через USB-C с потребляемой мощностью 35-40 Вт, станция проработает до 12-14 часов.

Wi-Fi-роутер и оптический терминал, которые вместе потребляют 10-12 Вт, могут работать до 35-40 часов. Если потребляемая мощность газового отопительного котла составляет 80-100 Вт, станция будет питать его от 4 до 5 часов.

Для телевизора и освещения в обзоре приведен пример: 43-дюймовый телевизор с потребляемой мощностью 60 Вт будет работать около 7 часов. Примерно столько же проработает портативный компрессорный автохолодильник мощностью 60 Вт.

Какие ограничения имеет Marstek A500 Pro

Инвертор на 500 Вт не способен питать технику с нагревательными элементами, в частности чайники и микроволновые печи.

Пиковый режим 1000 Вт длится всего 1 секунду, поэтому холодильники, вероятно, не запустятся. Кроме того, в комплекте нет провода, с помощью которого к станции подключается солнечная панель.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядная станция Anker Solix C1000X Gen2 заряжается от розетки до 100% за 49 минут, что удобно, когда электроснабжение восстанавливается ненадолго. Станция имеет аккумулятор емкостью 1024 Вт-ч и мощность 2000 Вт, однако пользователи отмечают среди недостатков чувствительность к резким перепадам напряжения.

Также Новини.LIVE сообщали, что зарядные станции EcoFlow DELTA 2 и DELTA 3 Classic не отличаются ни емкостью аккумулятора, ни мощностью, однако имеют разные возможности подключения устройств. В Украине они одинаково стоят 34 995 грн, поэтому более новая модель не обязательно является самой удобной для дома.