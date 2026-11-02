Зарядная станция Anker Solix C1000X Gen2. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядная станция Anker Solix C1000X Gen2 способна полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут, что особенно актуально при кратковременном восстановлении электроснабжения. Модель сочетает в себе аккумулятор емкостью 1024 Вт-ч с мощностью 2000 Вт, однако пользователи отмечают и недостатки, в частности чувствительность к резким перепадам напряжения.

О характеристиках, преимуществах и недостатках Anker Solix C1000X Gen2 пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Фокус.

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Что предлагает Anker Solix C1000X Gen2 за 36 000 гривен

Главной особенностью второго поколения станции стала технология HyperFlash, которая обеспечивает зарядку от электросети мощностью до 1600 Вт. Благодаря этому аккумулятор можно зарядить до 100% за 49 минут. По отзывам покупателей, скорость зарядки соответствует заявленной, что позволяет подготовить станцию к следующему отключению даже при кратковременном наличии света.

Устройство оснащено литий-железо-фосфатной батареей (LiFePO4), рассчитанной на 4000 циклов зарядки с сохранением 80% первоначальной ёмкости. Заявленный срок службы составляет примерно 10 лет, а номинальная мощность инвертора достигает 2000 Вт.

На корпусе предусмотрены четыре розетки на 230 В, два порта USB-C мощностью по 140 Вт, дополнительный USB-C на 15 Вт, USB-A на 12 Вт и автомобильный разъем 12 В/10 А. Станция также поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 600 Вт через порт XT60, а заявленное время такой зарядки составляет 1,8 часа.

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Несмотря на характеристики, корпус модели остался относительно компактным: его размеры составляют 384x208x244 мм, а вес — 11,3 кг. Станция на 14% компактнее и на 11% легче устройств аналогичной емкости.

Среди других возможностей — режим источника бесперебойного питания с переключением за 10 мс и управление через мобильное приложение с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. В частности, пользователи могут настраивать график зарядки с учётом ночного тарифа на электроэнергию.

В Украине стоимость Anker Solix C1000X Gen2 составляет 35 999 гривен. По цене она может оказаться более доступной, чем аналогичные решения EcoFlow и Bluetti.

Какие недостатки станции обнаружили владельцы

Судя по отзывам украинских пользователей, Anker Solix C1000X Gen2 справляется с питанием двухкамерного холодильника и может запускать другую бытовую технику, в частности стиральную машину, кофеварку, микроволновую печь, электрочайник и фен. При этом необходимо учитывать ограничение номинальной мощности в 2000 Вт.

При небольшой нагрузке станция работает тихо: при мощности до 200 Вт уровень шума вентиляторов не превышает 20 дБ. В то же время владельцы заметили более громкие щелчки реле при включении и выключении розеток по сравнению с первым поколением C1000. Под нагрузкой также может быть слышен слабый высокочастотный писк инвертора.

Еще один недостаток касается работы при нестабильном напряжении в электросети. Во время резких перепадов станция в режиме ИБП может передавать короткий импульс на подключенные устройства или переходить в защитный режим с отключением питания.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время отключений электрический обогреватель можно подключить к зарядной станции, однако не каждая модель способна справиться с такой нагрузкой. Даже устройство с высокой выходной мощностью может быстро исчерпать запас энергии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для питания смартфонов, Wi-Fi-роутеров и других маломощных устройств не обязательно тратиться на большую зарядную станцию. Одним из компактных решений является Bluetti Elite 10 с аккумулятором емкостью 128 Вт-ч, которая относится к ценовой категории до 15 000 грн.