Зарядна станція Anker Solix C1000X Gen2. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядна станція Anker Solix C1000X Gen2 здатна повністю зарядитися від розетки лише за 49 хвилин, що особливо актуально під час короткочасного відновлення електропостачання. Модель поєднує акумулятор місткістю 1024 Вт-год із потужністю 2000 Вт, проте користувачі відзначають і недоліки, зокрема чутливість до різких перепадів напруги.

Про характеристики, переваги та недоліки Anker Solix C1000X Gen2 пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Фокус.

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Що пропонує Anker Solix C1000X Gen2 за 36 000 гривень

Головною особливістю другого покоління станції стала технологія HyperFlash, яка забезпечує заряджання від електромережі потужністю до 1600 Вт. Завдяки цьому акумулятор можна поповнити до 100% за 49 хвилин. За відгуками покупців, швидкість заряджання відповідає заявленій, що дозволяє підготувати станцію до наступного відключення навіть за нетривалої наявності світла.

Пристрій оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю (LiFePO4), розрахованою на 4000 циклів заряджання зі збереженням 80% початкової місткості. Заявлений термін служби становить приблизно 10 років, а номінальна потужність інвертора досягає 2000 Вт.

На корпусі передбачено чотири розетки на 230 В, два порти USB-C потужністю по 140 Вт, додатковий USB-C на 15 Вт, USB-A на 12 Вт і автомобільний роз'єм 12 В/10 А. Станція також підтримує заряджання від сонячних панелей потужністю до 600 Вт через порт XT60, а заявлений час такого заряджання становить 1,8 години.

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Попри характеристики, корпус моделі залишився відносно компактним: його розміри становлять 384x208x244 мм, а вага — 11,3 кг. Станція на 14% компактніша та на 11% легша за пристрої подібної місткості.

Серед інших можливостей — режим джерела безперебійного живлення з перемиканням за 10 мс та керування через мобільний застосунок із підтримкою Wi-Fi і Bluetooth. Зокрема, користувачі можуть налаштовувати графік заряджання з урахуванням нічного тарифу на електроенергію.

В Україні вартість Anker Solix C1000X Gen2 становить 35 999 гривень. За ціною вона може виявитися доступнішою за аналогічні рішення EcoFlow та Bluetti.

Які недоліки станції виявили власники

За відгуками українських користувачів, Anker Solix C1000X Gen2 справляється з живленням двокамерного холодильника та може запускати іншу побутову техніку, зокрема пральну машину, кавоварку, мікрохвильову піч, електрочайник і фен. При цьому необхідно враховувати обмеження номінальної потужності у 2000 Вт.

Під час невеликого навантаження станція працює тихо: за потужності до 200 Вт рівень шуму вентиляторів не перевищує 20 дБ. Водночас власники помітили гучніші клацання реле під час увімкнення та вимкнення розеток порівняно з першим поколінням C1000. Під навантаженням також може бути чутно слабкий високочастотний писк інвертора.

Ще один недолік стосується роботи за нестабільної напруги в електромережі. Під час різких перепадів станція в режимі ДБЖ може передавати короткий імпульс на підключені прилади або переходити в захисний режим із відключенням живлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час блекаутів електричний обігрівач можна підключити до зарядної станції, однак не кожна модель здатна впоратися з таким навантаженням. Навіть пристрій із високою вихідною потужністю може швидко вичерпати запас енергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що для живлення смартфонів, Wi-Fi-роутерів та інших малопотужних пристроїв необов'язково витрачатися на велику зарядну станцію. Одним із компактних рішень є Bluetti Elite 10 з акумулятором місткістю 128 Вт-год, яка належить до цінової категорії до 15 000 грн.