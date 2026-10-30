Зарядная станция в снегу. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядка портативной электростанции на морозе может привести к необратимому повреждению аккумулятора, а в отдельных случаях даже создать риск возгорания. Низкие температуры также снижают доступную ёмкость батареи, поэтому зимой важно правильно пользоваться станцией и не спешить включать её после переноса с мороза в теплое помещение.

Об особенностях эксплуатации зарядных станций в холодное время года пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Почему зарядную станцию опасно заряжать на морозе

При низких температурах химические процессы внутри аккумулятора замедляются. Электролит становится более вязким, ионам лития сложнее перемещаться, а внутреннее сопротивление батареи возрастает. Из-за этого напряжение под нагрузкой может быстро снижаться, сокращая время работы зарядной станции.

Такое снижение автономности не обязательно означает, что аккумулятор потерял часть своего заряда. На холоде часть накопленной энергии становится временно недоступной из-за особенностей работы батареи.

Гораздо опаснее зарядка литиевого аккумулятора, температура элементов которого опустилась ниже 0 °C. В таких условиях ионы лития могут оседать на поверхности анода в виде металла вместо проникновения в его структуру.

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Этот процесс может привести к образованию игольчатых структур, которые могут повредить внутренний сепаратор аккумулятора. Последствиями могут стать короткое замыкание, перегрев, выделение опасных газов и возгорание.

Различные типы батарей реагируют на мороз по-разному. В частности, литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4) отличаются от батарей типа NMC. При температуре -2 °C аккумуляторы LiFePO4 могут терять 12-20% доступной ёмкости, тогда как для отдельных более старых моделей потери могут достигать 45-50%.

Определенные риски существуют и для свинцово-кислотных аккумуляторов AGM и GEL. В сильно разряженном состоянии их электролит может замерзать уже примерно при -5 °C, что грозит повреждением пластин и корпуса.

Как правильно пользоваться зарядной станцией зимой

Повреждение аккумулятора — не единственная опасность холодной погоды. Если перенести охлаждённую станцию в тёплую комнату, на внутренних электронных компонентах может образоваться конденсат.

Влага способна вызывать коррозию и создавать нежелательные электрические соединения между контактами. Это повышает риск выхода из строя силовой электроники.

Поэтому после пребывания на морозе станцию рекомендуется дать постепенно нагреться в течение 2-4 часов, оставив её выключенной.

Чтобы снизить риск повреждения оборудования зимой, следует соблюдать несколько правил:

не заряжать холодную батарею: если температура аккумуляторных элементов ниже 0 °C, а станция не имеет системы подогрева, зарядку нужно отложить;

учитывать температуру после использования: во время работы аккумулятор нагревается, поэтому после завершения нагрузки он может еще оставаться достаточно теплым для зарядки;

правильно хранить станцию: для длительного хранения рекомендуется поддерживать заряд аккумулятора в пределах 40-80%;

не спешите включать устройство после мороза: после переноса в теплое помещение нужно дать устройству время для постепенного нагрева, чтобы избежать проблем с конденсатом;

беречь корпус от ударов: ABS-пластик при низких температурах становится более хрупким, поэтому механические повреждения могут легче привести к появлению трещин.

Холод также влияет на дисплеи зарядных станций. Жидкокристаллические экраны при температуре около -10 °C могут реагировать с задержкой, а при -20 °C существует риск выхода из строя.

Ранее Новини.LIVE писали, что для поддержания работы маломощных устройств во время отключений электроэнергии может хватить компактной зарядной станции. В частности, Bluetti Elite 10 с аккумулятором емкостью 128 Вт-ч стоит менее 15 000 грн и рассчитана на питание смартфонов, роутеров и другой неприхотливой техники.

Также Новини.LIVE сообщали, что обогревать дом с помощью зарядной станции во время отключений электроэнергии возможно, однако для этого подходит не каждая модель. Решающее значение имеют энергопотребление обогревателя и запас энергии в аккумуляторе.