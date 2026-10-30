Зарядна станція в снігу. Фото: кадр з відео/YouTube

Заряджання портативної електростанції на морозі може спричинити незворотне пошкодження акумулятора, а в окремих випадках навіть створити ризик займання. Низькі температури також зменшують доступну місткість батареї, тому взимку важливо правильно користуватися станцією та не поспішати вмикати її після перенесення з холоду в тепле приміщення.

Про особливості експлуатації зарядних станцій у холодну пору року пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Чому зарядну станцію небезпечно заряджати на морозі

За низьких температур хімічні процеси всередині акумулятора сповільнюються. Електроліт стає в'язкішим, іонам літію складніше переміщуватися, а внутрішній опір батареї зростає. Через це напруга під навантаженням може швидко знижуватися, скорочуючи час роботи зарядної станції.

Таке зменшення автономності не обов'язково означає, що акумулятор утратив частину свого заряду. На холоді частина накопиченої енергії стає тимчасово недоступною через особливості роботи батареї.

Набагато небезпечнішим є заряджання літієвого акумулятора, температура елементів якого опустилася нижче 0 °C. За таких умов іони літію можуть осідати на поверхні анода у вигляді металу замість проникнення в його структуру.

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Цей процес здатний призвести до утворення голкоподібних структур, які можуть пошкодити внутрішній сепаратор акумулятора. Наслідками можуть стати коротке замикання, перегрівання, виділення небезпечних газів і займання.

Різні типи батарей реагують на мороз неоднаково. Зокрема, літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4) відрізняються від батарей типу NMC. За температури -2 °C станції з LiFePO4 можуть втрачати 12-20% доступної місткості, тоді як для окремих старіших моделей втрати можуть сягати 45-50%.

Окремі ризики існують і для свинцево-кислотних акумуляторів AGM та GEL. У сильно розрядженому стані їхній електроліт може замерзати вже приблизно за -5 °C, що загрожує пошкодженням пластин і корпусу.

Як правильно користуватися зарядною станцією взимку

Пошкодження акумулятора — не єдина небезпека холодної погоди. Якщо перенести охолоджену станцію в теплу кімнату, на внутрішніх електронних компонентах може утворитися конденсат.

Волога здатна спричиняти корозію та створювати електричні з'єднання між контактами, яких не повинно бути. Це підвищує ризик несправності силової електроніки.

Тому після перебування на морозі станції рекомендують дати поступово нагрітися протягом 2-4 годин, залишивши її вимкненою.

Щоб зменшити ризик пошкодження обладнання взимку, варто дотримуватися кількох правил:

не заряджати холодну батарею: якщо температура акумуляторних елементів нижча за 0 °C, а станція не має системи підігріву, заряджання потрібно відкласти;

враховувати температуру після використання: під час роботи акумулятор нагрівається, тому після завершення навантаження він може ще залишатися достатньо теплим для заряджання;

правильно зберігати станцію: для тривалого зберігання рекомендується підтримувати заряд акумулятора в межах 40-80%;

не поспішати з увімкненням після морозу: після перенесення в тепле приміщення потрібно дати пристрою час для поступового нагрівання, щоб уникнути проблем із конденсатом;

берегти корпус від ударів: ABS-пластик за низьких температур стає крихкішим, тому механічні пошкодження можуть легше спричинити тріщини.

Холод також впливає на дисплеї зарядних станцій. Рідкокристалічні екрани за температури близько -10 °C можуть реагувати із затримкою, а за -20 °C існує ризик виходу з ладу.

Раніше Новини.LIVE писали, що для підтримання роботи малопотужних пристроїв під час блекаутів може вистачити компактної зарядної станції. Зокрема, Bluetti Elite 10 із акумулятором місткістю 128 Вт-год коштує менш як 15 000 грн і розрахована на живлення смартфонів, роутерів та іншої невибагливої техніки.

Також Новини.LIVE розповідали, що обігрівати оселю від зарядної станції під час відключень електроенергії можливо, однак для цього підходить не кожна модель. Вирішальне значення мають енергоспоживання обігрівача та запас енергії в акумуляторі.