Зарядна станція Marstek A500 Pro. Фото: Elmir

Зарядна станція Marstek A500 Pro потужністю 500 Вт коштує в Україні 16 999 грн і може конкурувати з Bluetti AC50P. Модель з акумулятором LiFePO4 на 518 Вт-год і двома розетками на 230 В розрахована на живлення техніки на робочому місці та невеликих побутових приладів.

Про переваги й недоліки зарядної станції Marstek A500 Pro йдеться в огляді видання Фокус, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відомо про зарядну станцію Marstek A500 Pro

Marstek A500 Pro належить до збалансованих станцій, розрахованих на живлення робочого місця й дрібної побутової техніки. Заявлений ресурс акумулятора LiFePO4 становить 6000 циклів, після яких його місткість знижується до 75%.

Інвертор з чистою синусоїдою має номінальну потужність 500 Вт, а на одну секунду здатен віддавати до 1000 Вт. Станція важить 7,4 кг. Від розетки її можна зарядити за 1,5 години без зовнішнього адаптера, а вхідна потужність становить 500 Вт.

Завдяки EPS (функції резервного живлення) підключені прилади переходять на батарею за 20 мілісекунд. На 4,3-дюймовому екрані видно відсоток заряду та дані про споживання чи надходження енергії.

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Порівняно з багатьма компактними аналогами, Marstek A500 Pro має на передній панелі одразу дві розетки на 230 В і порт USB-C до 100 Вт для ноутбуків. Через нього можна заряджати й будь-які інші гаджети.

Ціна станції в Україні становить 16 999 грн. В огляді серед переваг також названо її вигідну вартість порівняно з відомими брендами.

Які порти й виходи є в Marstek A500 Pro

Для змінного струму передбачено дві розетки на 230 В із чистою синусоїдою та номінальною потужністю 500 Вт. Телефони й дрібні пристрої заряджають через три порти USB-A, а для ноутбуків є порт USB-C Power Delivery до 100 Вт.

Є також два виходи постійного струму DC5525 (12 В) і автомобільний порт 12 В/10 А. Для сонячних панелей призначено вхід XT60: він приймає до 200 Вт (11-30 В, до 8 А).

Сумарне навантаження на всі виходи змінного та постійного струму може становити до 650 Вт.

На скільки вистачить заряду Marstek A500 Pro

Місткості 518 Вт-год вистачить приблизно на 7 повних зарядок офісного ноутбука. Якщо підключити його через USB-C зі споживанням 35-40 Вт, станція пропрацює до 12-14 годин.

Wi-Fi-роутер та оптичний термінал, що разом споживають 10-12 Вт, можуть працювати до 35-40 годин. Якщо споживання газового котла опалення становить 80-100 Вт, станція живитиме його від 4 до 5 годин.

Для телевізора й освітлення в огляді наведено приклад: 43-дюймовий телевізор зі споживанням 60 Вт працюватиме близько 7 годин. Приблизно стільки ж витримає портативний компресорний автохолодильник потужністю 60 Вт.

Які обмеження має Marstek A500 Pro

Інвертор на 500 Вт не здатен живити техніку з нагрівальними елементами, зокрема чайники й мікрохвильові печі.

Піковий режим 1000 Вт триває лише 1 секунду, тому холодильники, імовірно, не запустяться. Крім того, у комплекті немає проводу, яким до станції приєднують сонячну панель.

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