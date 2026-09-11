В какую сторону направить солнечные панели и какой угол наклона обеспечивает наибольшую выработку энергии

Солнечные панели на крыше дома. Фото: Unsplash

Направление и угол установки солнечных панелей напрямую влияют на то, сколько электроэнергии они смогут выработать. Для домов в Северном полушарии оптимальным вариантом обычно считается крыша, ориентированная на юг.

О том, в какую сторону лучше направить солнечные панели и что ещё нужно учесть при установке, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Какое направление лучше всего выбрать для солнечных панелей

На Северном полушарии панели, направленные на юг, обычно получают больше всего солнечного света в течение дня. Хороший результат также могут обеспечить крыши, ориентированные на юго-восток или юго-запад, особенно при небольшом угле наклона.

В то же время важно избегать сильного затенения. Дымоходы, выступы крыши и другие препятствия могут перекрывать солнечный свет и снижать выработку электроэнергии.

Если установить панели точно на юг невозможно, это не означает, что система будет работать плохо. В зависимости от расположения панели, ориентированные на восток или запад, могут терять не так много в эффективности.

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Западное направление имеет одно особое преимущество — такая система вырабатывает больше электроэнергии во второй половине дня. Это может быть полезно, если пик энергопотребления приходится на вечер.

Если крыша состоит из нескольких секций, солнечные панели можно установить под разными углами и в разных направлениях. Такие группы могут работать вместе как одна система, хотя для эффективной работы отдельных секций может потребоваться дополнительное оборудование.

Какой угол наклона выбрать

Для максимальной генерации панели лучше устанавливать под наклоном, а не полностью горизонтально. Ориентированные на юг панели обычно дают наилучший результат при угле наклона примерно от 15 до 40 градусов.

В то же время конкретный угол зависит от условий. Меньший наклон может уменьшить воздействие сильного ветра, а больший помогает снегу быстрее скатываться с поверхности.

Если крыша не подходит для солнечных панелей, альтернативой может стать наземная система. При наличии достаточной открытой площади и солнечного света она позволяет точнее выбрать направление и угол наклона, чем монтаж на крыше.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европе все большую популярность приобретают компактные солнечные системы, которые можно установить самостоятельно и подключить к обычной розетке. Подобные комплекты постепенно появляются и в США, где их разрешают использовать все больше штатов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что температура 25 °C, о которой часто упоминают в контексте солнечных панелей, не означает максимальную генерацию электроэнергии. На их производительность влияют температура самих элементов и интенсивность солнечного излучения.