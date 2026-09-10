Солнечные коллекторы или панели: что лучше для нагрева воды в доме

Солнечный коллектор на крыше дома. Фото: Teplocel

Солнечные панели остаются универсальным источником электроэнергии для дома, но для нагрева воды существует более простое решение. Солнечные коллекторы напрямую преобразуют излучение в тепло и при определенных условиях могут оказаться более выгодными именно для горячего водоснабжения.

О том, чем солнечные коллекторы отличаются от фотоэлектрических панелей и когда их стоит использовать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на KB.pl.

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Чем коллекторы отличаются от солнечных панелей

Фотоэлектрические панели производят электроэнергию. Солнечный свет попадает на элементы, где возникает постоянный ток, а инвертор преобразует его в переменный для использования в домашней сети.

Такую электроэнергию можно направить на холодильник, освещение, кондиционер, бойлер, тепловой насос и другие приборы.

Солнечный коллектор работает иначе: он преобразует солнечное излучение непосредственно в тепло. Оно передается жидкости в системе, а затем используется для нагрева воды в накопительном баке.

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Главное преимущество коллектора заключается в прямом использовании солнечного тепла. Не нужно сначала вырабатывать электроэнергию, пропускать её через инвертор, а затем тратить на нагрев воды.

Поэтому такая система может быть особенно интересна для домов, где горячая вода составляет значительную часть энергопотребления.

Ориентировочно для бытовой системы может потребоваться 1-1,5 квадратного метра коллекторов на одного человека и накопительный бак объемом не менее 300 литров. При правильно подобранной системе солнечная энергия может покрывать около 60% годовой потребности домохозяйства в горячей воде.

Фактический результат зависит от климата, ориентации и угла наклона крыши, площади коллекторов, объема бака и потребления горячей воды. Наибольшую пользу система приносит в тёплый сезон, когда солнечного излучения больше.

Коллекторы также можно использовать для подогрева воды в бассейне.

Какие бывают солнечные коллекторы

Наиболее распространенные два типа — плоские и вакуумно-трубчатые.

Плоские модели имеют более простую конструкцию и обычно стоят дешевле. Вакуумно-трубчатые дороже, но при определенных условиях могут работать эффективнее.

При выборе стоит учитывать не только цену, но и необходимый объем тепла, количество пользователей горячей воды и вместимость накопительного бака.

Солнечные коллекторы не могут заменить фотоэлектрические панели, если в доме требуется электроэнергия для различных приборов. Панели могут питать бытовую технику, а избыток произведенной энергии можно накапливать в аккумуляторах или, в зависимости от условий подключения, передавать в сеть.

Электроэнергию от панелей также можно использовать для работы теплового насоса или электрического бойлера. Поэтому владельцу дома не обязательно выбирать только одну технологию.

Солнечные коллекторы могут обеспечивать горячей водой, а фотоэлектрические панели — вырабатывать электроэнергию для других бытовых нужд.

В периоды пониженной солнечной активности электроэнергия от фотоэлектрической системы также может использоваться для теплового насоса, который будет обеспечивать дом теплом и горячей водой.

Ранее Новини.LIVE писали, что температура 25 °C, о которой часто упоминают в контексте солнечных панелей, не является показателем максимальной генерации электроэнергии. На их производительность влияют температура самих элементов и интенсивность солнечного излучения.

Также Новини.LIVE сообщали, что пыль, пыльца, птичий помет и другие загрязнения могут постепенно снижать эффективность солнечных панелей. Если поверхность заметно загрязнилась, её можно очистить самостоятельно с помощью воды, мягкой щетки и обычного средства для мытья посуды.