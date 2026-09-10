Солнечные коллекторы или панели: что лучше для нагрева воды в доме

Солнечные панели не всегда выгоднее: старое решение может оказаться интереснее
Солнечные панели остаются универсальным источником электроэнергии для дома, но для нагрева воды существует более простое решение. Солнечные коллекторы напрямую преобразуют излучение в тепло и при определенных условиях могут оказаться более выгодными именно для горячего водоснабжения.
О том, чем солнечные коллекторы отличаются от фотоэлектрических панелей и когда их стоит использовать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на KB.pl.
Чем коллекторы отличаются от солнечных панелей
Фотоэлектрические панели производят электроэнергию. Солнечный свет попадает на элементы, где возникает постоянный ток, а инвертор преобразует его в переменный для использования в домашней сети.
Такую электроэнергию можно направить на холодильник, освещение, кондиционер, бойлер, тепловой насос и другие приборы.
Солнечный коллектор работает иначе: он преобразует солнечное излучение непосредственно в тепло. Оно передается жидкости в системе, а затем используется для нагрева воды в накопительном баке.
Главное преимущество коллектора заключается в прямом использовании солнечного тепла. Не нужно сначала вырабатывать электроэнергию, пропускать её через инвертор, а затем тратить на нагрев воды.
Поэтому такая система может быть особенно интересна для домов, где горячая вода составляет значительную часть энергопотребления.
Ориентировочно для бытовой системы может потребоваться 1-1,5 квадратного метра коллекторов на одного человека и накопительный бак объемом не менее 300 литров. При правильно подобранной системе солнечная энергия может покрывать около 60% годовой потребности домохозяйства в горячей воде.
Фактический результат зависит от климата, ориентации и угла наклона крыши, площади коллекторов, объема бака и потребления горячей воды. Наибольшую пользу система приносит в тёплый сезон, когда солнечного излучения больше.
Коллекторы также можно использовать для подогрева воды в бассейне.
Какие бывают солнечные коллекторы
Наиболее распространенные два типа — плоские и вакуумно-трубчатые.
Плоские модели имеют более простую конструкцию и обычно стоят дешевле. Вакуумно-трубчатые дороже, но при определенных условиях могут работать эффективнее.
При выборе стоит учитывать не только цену, но и необходимый объем тепла, количество пользователей горячей воды и вместимость накопительного бака.
Солнечные коллекторы не могут заменить фотоэлектрические панели, если в доме требуется электроэнергия для различных приборов. Панели могут питать бытовую технику, а избыток произведенной энергии можно накапливать в аккумуляторах или, в зависимости от условий подключения, передавать в сеть.
Электроэнергию от панелей также можно использовать для работы теплового насоса или электрического бойлера. Поэтому владельцу дома не обязательно выбирать только одну технологию.
Солнечные коллекторы могут обеспечивать горячей водой, а фотоэлектрические панели — вырабатывать электроэнергию для других бытовых нужд.
В периоды пониженной солнечной активности электроэнергия от фотоэлектрической системы также может использоваться для теплового насоса, который будет обеспечивать дом теплом и горячей водой.
Ранее Новини.LIVE писали, что температура 25 °C, о которой часто упоминают в контексте солнечных панелей, не является показателем максимальной генерации электроэнергии. На их производительность влияют температура самих элементов и интенсивность солнечного излучения.
Также Новини.LIVE сообщали, что пыль, пыльца, птичий помет и другие загрязнения могут постепенно снижать эффективность солнечных панелей. Если поверхность заметно загрязнилась, её можно очистить самостоятельно с помощью воды, мягкой щетки и обычного средства для мытья посуды.