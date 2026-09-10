Сонячні колектори чи панелі: що краще для нагрівання води в будинку

Сонячний колектор на даху будинку. Фото: Teplocel

Сонячні панелі залишаються універсальним джерелом електроенергії для дому, але для нагрівання води існує простіше рішення. Сонячні колектори безпосередньо перетворюють випромінювання на тепло і за певних умов можуть бути вигіднішими саме для гарячого водопостачання.

Про те, чим сонячні колектори відрізняються від фотоелектричних панелей та коли їх варто використовувати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на KB.pl.

Реклама

Чим колектори відрізняються від сонячних панелей

Фотоелектричні панелі виробляють електроенергію. Сонячне світло потрапляє на елементи, де виникає постійний струм, а інвертор перетворює його на змінний для використання у домашній мережі.

Таку електроенергію можна спрямувати на холодильник, освітлення, кондиціонер, бойлер, тепловий насос та інші прилади.

Сонячний колектор працює інакше: він перетворює сонячне випромінювання безпосередньо на тепло. Воно передається рідині в системі, а потім використовується для нагрівання води у накопичувальному баку.

Читайте також:

Головна перевага колектора полягає у прямому використанні сонячного тепла. Не потрібно спочатку виробляти електроенергію, пропускати її через інвертор, а потім витрачати на нагрівання води.

Тому така система може бути особливо цікавою для будинків, де гаряча вода становить значну частину енергоспоживання.

Орієнтовно для побутової системи може знадобитися 1-1,5 квадратного метра колекторів на одну людину та накопичувальний бак об'ємом щонайменше 300 літрів. За правильно підібраної системи сонячна енергія може покривати близько 60% річної потреби домогосподарства у гарячій воді.

Фактичний результат залежить від клімату, орієнтації та кута нахилу даху, площі колекторів, об'єму бака та споживання гарячої води. Найбільшу користь система дає у теплий сезон, коли сонячного випромінювання більше.

Колектори також можна використовувати для підігріву води у басейні.

Які бувають сонячні колектори

Найпоширеніші два типи — плоскі та вакуумно-трубчасті.

Плоскі моделі мають простішу конструкцію та зазвичай коштують дешевше. Вакуумно-трубчасті дорожчі, але за певних умов можуть працювати ефективніше.

Під час вибору варто враховувати не лише ціну, а й необхідний обсяг тепла, кількість користувачів гарячої води та місткість накопичувального бака.

Сонячні колектори не можуть замінити фотоелектричні панелі, якщо будинку потрібна електроенергія для різних приладів. Панелі можуть живити побутову техніку, а надлишок виробленої енергії можна накопичувати в акумуляторах або, залежно від умов підключення, передавати до мережі.

Електроенергію від панелей також можна використовувати для роботи теплового насоса або електричного бойлера. Тому власнику будинку не обов'язково вибирати лише одну технологію.

Сонячні колектори можуть забезпечувати гарячу воду, а фотоелектричні панелі — виробляти електроенергію для інших побутових потреб.

У періоди меншої сонячної активності електроенергія від фотоелектричної системи також може використовуватися для теплового насоса, який забезпечуватиме будинок теплом і гарячою водою.

Раніше Новини.LIVE писали, що температура 25 °C, яку часто згадують у контексті сонячних панелей, не є показником максимальної генерації електроенергії. На їхню продуктивність впливають температура самих елементів і сила сонячного випромінювання.

Також Новини.LIVE розповідали, що пил, пилок, пташиний послід та інші забруднення можуть поступово знижувати ефективність сонячних панелей. Якщо поверхня помітно забруднилася, її можна очистити самостійно за допомогою води, м'якої щітки та звичайного засобу для миття посуду.