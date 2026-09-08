Як працюють сонячні системи з підключенням до розетки та скільки вони можуть заощадити

Портативна сонячна панель. Фото: Unsplash

У Європі набирають популярності компактні сонячні системи, які можна встановити самостійно та підключити до звичайної розетки. Тепер такі комплекти поступово з'являються і в США, де їх легалізують дедалі більше штатів.

Про те, як працюють сонячні системи з підключенням до розетки та чому вони стають популярнішими, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Verge.

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Як працює сонячна система для розетки

Такі комплекти часто називають балконними сонячними системами. Зазвичай вони складаються з кількох сонячних панелей та невеликого мікроінвертора, який підключається до домашньої електромережі.

Мікроінвертор перетворює енергію від сонячних панелей на електрику, яку насамперед використовують прилади всередині будинку. За бажанням до системи можна додати акумулятор і накопичувати надлишок енергії вдень, а використовувати його після заходу сонця.

Такі батареї також можуть живити холодильник та інші важливі прилади під час відключення електроенергії. Невеликий акумулятор на 1 кВт-год може коштувати від приблизно 500 доларів, а модель на 3 кВт-год — близько 1500 доларів.

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Чому такі системи стали популярними

Головна відмінність від традиційних сонячних установок — простіший монтаж і нижча початкова вартість.

Повноцінна домашня сонячна система може коштувати від приблизно 15 000 доларів та вимагати роботи підрядників, дозволів і погодження з енергокомпанією. Компактний комплект для розетки може коштувати від близько 300 доларів і встановлюватися без електрика.

У Європі такі рішення вже використовують мільйони домогосподарств. Лише у Німеччині їхню кількість оцінюють приблизно у 1,5 млн.

Популярність підживлюють високі ціни на енергію та зниження вартості сонячних панелей і акумуляторів.

Скільки можна заощадити

Автор The Verge користувався системою потужністю 400 Вт у Нідерландах протягом 21 місяця. За цей час вона виробила 709 кВт-год електроенергії та дозволила заощадити приблизно 225 євро, або близько 260 доларів.

За його словами, цього виявилося достатньо, щоб майже компенсувати вартість самого комплекту. Водночас дорожчий акумулятор окупиться значно пізніше.

У сонячніших регіонах і з більшою кількістю панелей термін окупності може бути коротшим.

Виробники вже готують більше таких систем

Зростання інтересу до цього сегмента вже привернуло увагу EcoFlow, Bluetti, Anker та інших виробників домашніх енергетичних систем.

EcoFlow представила серію Stream 2, а Bluetti — лінійку Balco. Обидві системи побудовані за модульним принципом, тому користувач може почати з кількох панелей, а потім додавати нові модулі та акумулятори.

Такі рішення навряд чи замінять великі сонячні електростанції або повноцінні дахові системи, однак вони можуть стати простішим способом частково скоротити витрати на електроенергію.

Раніше Новини.LIVE писали, що пил, пилок, пташиний послід та інші забруднення можуть поступово знижувати ефективність сонячних панелей. Якщо поверхня стала помітно брудною, її можна очистити самостійно за допомогою води, м'якої щітки та звичайного засобу для миття посуду.

Також Новини.LIVE розповідали, що проблеми з покрівлею під сонячними панелями можуть роками залишатися непомітними. Під модулями здатні накопичуватися бруд і волога, а помилки під час монтажу іноді призводять до корозії та протікань.