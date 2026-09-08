Как работают солнечные системы с подключением к розетке и сколько они позволяют сэкономить

Портативная солнечная панель. Фото: Unsplash

В Европе набирают популярность компактные солнечные системы, которые можно установить самостоятельно и подключить к обычной розетке. Теперь такие комплекты постепенно появляются и в США, где их легализуют всё больше штатов.

О том, как работают солнечные системы с подключением к розетке и почему они становятся всё более популярными, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Verge.

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Как работает солнечная система для розетки

Такие комплекты часто называют балконными солнечными системами. Обычно они состоят из нескольких солнечных панелей и небольшого микроинвертора, который подключается к домашней электросети.

Микроинвертор преобразует энергию солнечных панелей в электричество, которое в первую очередь используется электроприборами внутри дома. По желанию к системе можно добавить аккумулятор и накапливать избыток энергии днем, а использовать его после захода солнца.

Такие батареи также могут питать холодильник и другие важные приборы во время отключения электроэнергии. Небольшой аккумулятор на 1 кВт-ч может стоить от примерно 500 долларов, а модель на 3 кВт-ч — около 1500 долларов.

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Почему такие системы стали популярными

Главное отличие от традиционных солнечных установок — более простой монтаж и более низкая начальная стоимость.

Полноценная домашняя солнечная система может стоить от примерно 15 000 долларов и требовать привлечения подрядчиков, получения разрешений и согласования с энергокомпанией. Компактный комплект для розетки может стоить от около 300 долларов и устанавливаться без участия электрика.

В Европе такие решения уже используют миллионы домохозяйств. Только в Германии их количество оценивается примерно в 1,5 млн.

Популярность подпитывают высокие цены на энергию и снижение стоимости солнечных панелей и аккумуляторов.

Сколько можно сэкономить

Автор The Verge пользовался системой мощностью 400 Вт в Нидерландах в течение 21 месяца. За это время она выработала 709 кВт-ч электроэнергии и позволила сэкономить примерно 225 евро, или около 260 долларов.

По его словам, этого оказалось достаточно, чтобы почти компенсировать стоимость самого комплекта. В то же время более дорогой аккумулятор окупится значительно позже.

В более солнечных регионах и при большем количестве панелей срок окупаемости может быть короче.

Производители уже готовят больше таких систем

Рост интереса к этому сегменту уже привлек внимание EcoFlow, Bluetti, Anker и других производителей домашних энергетических систем.

EcoFlow представила серию Stream 2, а Bluetti — линейку Balco. Обе системы построены по модульному принципу, поэтому пользователь может начать с нескольких панелей, а затем добавлять новые модули и аккумуляторы.

Такие решения вряд ли заменят крупные солнечные электростанции или полноценные крышные системы, однако они могут стать более простым способом частично сократить расходы на электроэнергию.

Ранее Новини.LIVE писали, что пыль, пыльца, птичий помет и другие загрязнения могут постепенно снижать эффективность солнечных панелей. Если поверхность стала заметно грязной, её можно очистить самостоятельно с помощью воды, мягкой щётки и обычного средства для мытья посуды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что проблемы с кровлей под солнечными панелями могут годами оставаться незаметными. Под модулями могут скапливаться грязь и влага, а ошибки при монтаже иногда приводят к коррозии и протечкам.