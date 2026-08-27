Солнечные панели на крышах домов. Фото: Pexels

В отношении солнечных панелей часто упоминается температура 25 °C, однако это не означает, что именно при такой погоде они вырабатывают больше всего электроэнергии. На результат влияют температура самих элементов и интенсивность солнечного излучения.

О том, как температура влияет на эффективность солнечных панелей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Почему для солнечных панелей указывают 25 °C

Температура 25 °C используется производителями при оценке эффективности панелей в стандартных условиях испытаний при интенсивности солнечного излучения 1000 Вт на квадратный метр.

В то же время это не "идеальная" температура воздуха, при которой солнечная панель обязательно достигает максимальной мощности.

Эффективность солнечных элементов обычно выше при более низких температурах. Когда температура повышается, напряжение падает сильнее, чем увеличивается ток.

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Однако эффективность и общий объем произведенной электроэнергии — не одно и то же. Холодная панель может вырабатывать больше энергии при одинаковом количестве солнечного света, но в жаркий день общее производство может быть больше из-за более высокой интенсивности солнечного излучения.

Температура окружающей среды не обязательно совпадает с температурой самого модуля.

Под прямыми солнечными лучами панель может нагреваться значительно сильнее, чем воздух. Когда температура элементов превышает номинальное эталонное значение, выходная мощность начинает снижаться в соответствии с температурным коэффициентом конкретной модели.

Насколько падает мощность при нагревании

Единого универсального показателя потери мощности не существует.

Для REC Group Alpha Pure-RX температурный коэффициент максимальной мощности составляет -0,24% на каждый градус Цельсия. Для Qcells Q.TRON BLK M-G2+ производитель указывает -0,29% на каждый градус.

Температура 25 °C не является пределом безопасной работы оборудования. По данным Qcells, модель Q.TRON может непрерывно работать при температуре до 70 °C.

REC указывает рабочую температуру модуля T98 серии Alpha Pure-RX на уровне 80 °C.

Поэтому летом нагрев может несколько снижать эффективность панелей, но более длинный световой день и более интенсивное солнечное излучение способны обеспечить больший общий объем произведенной электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с кровлей под солнечными панелями могут долго оставаться незаметными. Под модулями могут скапливаться грязь и влага, а ошибки при монтаже иногда приводят к коррозии и протечкам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что домашние солнечные панели могут терять часть эффективности из-за факторов, которые владельцы часто не учитывают. Улучшить работу системы иногда можно без сложной модернизации, изменив отдельные привычки и правильно организовав её эксплуатацию.