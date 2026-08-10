Как повысить эффективность домашних солнечных панелей: 3 простых совета

Солнечные панели. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Домашние солнечные панели могут вырабатывать меньше электроэнергии из-за факторов, на которые владельцы часто не обращают внимания. Повысить эффективность системы можно без сложной модернизации — достаточно изменить несколько привычек и правильно организовать её работу.

О том, как повысить эффективность домашних солнечных панелей и извлечь из них больше пользы, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Устраните тень и регулярно очищайте солнечные панели

Для эффективной работы солнечным панелям необходим максимально открытый доступ к солнечному свету. Даже тонкий слой грязи, пыли или птичьего помета может снижать объем вырабатываемой электроэнергии.

Особенно быстро загрязнения накапливаются в местностях с большим количеством пыли или там, где сильные дожди бывают редко.

Несколько раз в год панели можно очищать самостоятельно с помощью воды или обращаться к профессионалам. Это помогает вернуть уровень генерации к нормальному показателю.

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Не менее важно следить за затенением. Поскольку солнечные панели соединены между собой, даже тень от одной разросшейся ветки может снижать производительность всей системы. Если в середине дня на панели падает тень от дерева, стоит обратиться к специалистам для обрезки ветвей и обеспечить системе открытый доступ к солнцу.

Установите аккумулятор для хранения избыточной энергии

В середине дня солнечная система может вырабатывать больше электроэнергии, чем дом потребляет в этот момент. Без отдельного аккумулятора избыток энергии передается в общую электросеть.

Энергетическая компания может начислять за это компенсацию в виде кредитов, но вечером за электроэнергию из сети все равно придется платить, если собственного запаса нет.

Аккумулятор большой емкости позволяет сначала направлять выработанную энергию на нужды дома или накапливать её.

Когда батарея полностью заряжена, излишек уже может передаваться в общую сеть. Вечером накопленную днём энергию можно использовать для телевизора, кондиционера и других бытовых приборов вместо электроэнергии из сети.

Включайте мощную технику днём

Увеличить выгоду от солнечных панелей можно и без покупки дополнительного оборудования. Для этого достаточно перенести использование наиболее энергоемкой техники на часы максимальной генерации.

Посудомоечную машину, стиральную машину, телевизор или зарядку электромобиля часто оставляют на вечер. Однако в это время приходится больше использовать электроэнергию из сети.

Зато с позднего утра до середины дня солнечные панели получают больше всего света и вырабатывают больше всего электроэнергии. Именно на этот период можно переносить работу устройств с высоким энергопотреблением.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что специалисты Массачусетского технологического института разработали сверхтонкую солнечную пленку, которую можно размещать практически на любой поверхности. Она значительно легче обычных панелей и демонстрирует высокую эффективность в соотношении вырабатываемой энергии к собственному весу.

Также Новини.LIVE сообщали, что тандемные солнечные элементы могут превосходить традиционные панели по эффективности, однако их масштабное производство сдерживалось использованием редких материалов. Ученые предложили более доступную альтернативу, которая может упростить распространение этой технологии.