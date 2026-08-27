Сонячні панелі на дахах будинків. Фото: Pexels

Для сонячних панелей часто згадують температуру 25°C, однак це не означає, що саме за такої погоди вони виробляють найбільше електроенергії. На результат впливають температура самих елементів та інтенсивність сонячного випромінювання.

Про те, як температура впливає на ефективність сонячних панелей, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Чому для сонячних панелей вказують 25°C

Температура 25°C використовується виробниками під час оцінювання ефективності панелей у стандартних умовах випробувань за інтенсивності сонячного випромінювання 1000 Вт на квадратний метр.

Водночас це не "ідеальна" температура повітря, за якої сонячна панель обов'язково досягає максимальної потужності.

Ефективність сонячних елементів зазвичай вища за нижчих температур. Коли температура зростає, напруга падає сильніше, ніж збільшується струм.

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Однак ефективність і загальний обсяг виробленої електроенергії — не одне й те саме. Холодна панель може виробляти більше енергії за однакової кількості сонячного світла, але в спекотний день загальне виробництво може бути більшим через вищу інтенсивність сонячного випромінювання.

Температура навколишнього середовища не обов'язково збігається з температурою самого модуля.

Під прямими сонячними променями панель може нагріватися значно сильніше за повітря. Коли температура елементів перевищує номінальне еталонне значення, вихідна потужність починає знижуватися відповідно до температурного коефіцієнта конкретної моделі.

Наскільки падає потужність під час нагрівання

Єдиного універсального показника втрати потужності немає.

Для REC Group Alpha Pure-RX температурний коефіцієнт максимальної потужності становить -0,24% на кожен градус Цельсія. Для Qcells Q.TRON BLK M-G2+ виробник вказує -0,29% на кожен градус.

Температура 25°C не є межею безпечної роботи обладнання. За даними Qcells, модель Q.TRON може безперервно працювати за температури до 70°C.

REC вказує робочу температуру модуля T98 серії Alpha Pure-RX на рівні 80°C.

Тому влітку нагрівання може дещо знижувати ефективність панелей, але довший світловий день та інтенсивніше сонячне випромінювання здатні забезпечити більший загальний обсяг виробленої електроенергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з покрівлею під сонячними панелями можуть довго залишатися непомітними. Під модулями здатні накопичуватися бруд і волога, а помилки під час монтажу іноді призводять до корозії та протікань.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашні сонячні панелі можуть втрачати частину ефективності через чинники, які власники часто не враховують. Покращити роботу системи іноді можна без складної модернізації, змінивши окремі звички та правильно організувавши її експлуатацію.