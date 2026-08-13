Что может случиться с крышей под солнечными панелями через несколько лет

Установка солнечных панелей. Фото: Unsplash

Проблемы с кровлей под солнечными панелями могут годами оставаться незаметными и проявиться только после демонтажа модулей. Под ними иногда скапливаются грязь и влага, а ошибки при монтаже могут привести к коррозии и протечкам.

О том, что может происходить с крышей под солнечными панелями через несколько лет эксплуатации и как избежать серьезных проблем, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Portal Samorzadowy.

Что может скапливаться под солнечными панелями

Участки кровли, закрытые солнечными модулями, практически не омываются дождем. Из-за этого под ними на протяжении многих лет могут скапливаться листья, пыль, другие загрязнения и влага.

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Покрытие под панелями также меньше подвергается воздействию солнечного света, поэтому со временем его цвет может отличаться от открытых частей крыши.

После демонтажа на кровле иногда заметны более темные участки или очаги ржавчины. Это может свидетельствовать о длительном скоплении влаги или повреждении покрытия во время установки системы.

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Наиболее уязвимыми считаются точки, в которых солнечные панели крепятся к крыше. Неправильно установленные винты, крюки или анкеры могут повредить кровельный материал.

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Если во время монтажа была повреждена черепица или защитный слой металлического листа, в этом месте может начать скапливаться вода. Со временем это может привести к коррозии и протечкам.

На конструкцию также влияют перепады температуры и сильный ветер. Из-за постоянной нагрузки крепления с годами могут ослабнуть, а уплотнители — потерять герметичность.

Как не допустить повреждения крыши

Сами по себе солнечные панели не обязательно наносят вред кровле. При правильной установке система не должна ухудшать её герметичность, а в отдельных случаях модули даже защищают покрытие от осадков и солнечного излучения.

Важно, чтобы крыша находилась в хорошем состоянии ещё до монтажа, а панели были установлены так, чтобы они не препятствовали отводу дождевой воды и снега.

Владельцам рекомендуется раз в несколько лет проверять состояние кровли и креплений. Во время осмотра можно своевременно заметить ослабленные элементы, скопившуюся грязь, следы коррозии или первые признаки проникновения влаги на чердак.

Чем раньше будет обнаружена неисправность, тем меньше риск, что она приведет к дорогостоящему ремонту кровли или стропильной системы.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные панели все чаще устанавливают, чтобы меньше зависеть от централизованного электроснабжения и перебоев со светом. В то же время часть пользователей от перехода на солнечную энергетику сдерживают трудности, возникающие еще на этапе подготовки к монтажу.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Массачусетском технологическом институте разработали ультратонкую солнечную пленку для нанесения практически на любые поверхности. Она значительно легче традиционных панелей и отличается высоким соотношением вырабатываемой энергии к собственному весу.