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Куди мають бути повернуті сонячні панелі для кращої роботи

Ua ru
11 вересня 2026 16:32
Куди спрямувати сонячні панелі та який кут нахилу дає кращу генерацію
Сонячні панелі на даху будинку. Фото: Unsplash

Напрямок і кут встановлення сонячних панелей безпосередньо впливають на те, скільки електроенергії вони зможуть виробити. Для будинків у Північній півкулі найкращим варіантом зазвичай вважається дах, орієнтований на південь.

Про те, у який бік краще спрямувати сонячні панелі та що ще потрібно врахувати під час встановлення, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Який найкращий напрямок для сонячних панелей

У Північній півкулі панелі, спрямовані на південь, зазвичай отримують найбільше сонячного світла протягом дня. Хороший результат також можуть забезпечити дахи, орієнтовані на південний схід або південний захід, особливо за невеликого кута нахилу.

Водночас важливо уникати сильного затінення. Димарі, виступи даху та інші перешкоди можуть перекривати сонячне світло й зменшувати виробництво електроенергії.

Якщо встановити панелі точно на південь неможливо, це не означає, що система працюватиме погано. Залежно від розташування панелі, спрямовані на схід або захід, можуть втрачати не так багато ефективності.

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Західний напрямок має окрему перевагу — така система виробляє більше електроенергії у другій половині дня. Це може бути корисно, якщо найбільше енергоспоживання припадає на вечір.

Якщо дах складається з кількох секцій, сонячні панелі можна встановити під різними кутами та в різних напрямках. Такі групи можуть працювати разом як одна система, хоча для ефективної роботи окремих секцій може знадобитися додаткове обладнання.

Який кут нахилу обрати

Для максимальної генерації панелі краще встановлювати під нахилом, а не повністю горизонтально. Орієнтовані на південь панелі зазвичай дають найкращий результат за кута приблизно від 15 до 40 градусів.

Водночас конкретний кут залежить від умов. Менший нахил може зменшити вплив сильного вітру, а більший допомагає снігу швидше зісковзувати з поверхні.

Якщо дах не підходить для сонячних панелей, альтернативою може стати наземна система. За наявності достатньої відкритої площі та сонячного світла вона дозволяє точніше вибрати напрямок і кут нахилу, ніж монтаж на даху.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європі дедалі популярнішими стають компактні сонячні системи, які можна встановити самостійно та підключити до звичайної розетки. Подібні комплекти поступово з'являються і в США, де їх дозволяє використовувати дедалі більше штатів.

Також Новини.LIVE розповідали, що температура 25°C, яку часто згадують у контексті сонячних панелей, не означає максимальної генерації електроенергії. На їхню продуктивність впливають температура самих елементів та інтенсивність сонячного випромінювання.

корисні поради сонячні панелі зелена енергетика
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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