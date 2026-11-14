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Главная Техно Кому принадлежат подводные интернет-кабели, проложенные на дне океанов

Кому принадлежат подводные интернет-кабели, проложенные на дне океанов

Ua ru
14 ноября 2026 12:32
Кому принадлежат подводные интернет-кабели на дне океанов: владельцы и цифры кадр из видео/YouTube
Прокладка кабеля под водой. Фото: кадр из видео/YouTube

Интернет между континентами работает благодаря кабелям, которые лежат на дне океанов. В начале 2026 года их общая длина превышала 930 тысяч миль, или около 1,5 миллиона километров, и большинство таких линий принадлежит частным компаниям. От этих кабелей зависит и домашний, и мобильный интернет.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Кому принадлежат подводные интернет-кабели

Значительная часть подводных кабелей принадлежит частным компаниям, в том числе операторам связи и технологическим гигантам. Одни линии находятся в собственности одной компании, другие принадлежат сразу нескольким фирмам: они вместе делят расходы на строительство и обслуживание кабеля.

Исторически главными владельцами таких линий были телекоммуникационные компании. Они финансировали прокладку кабелей прежде всего для того, чтобы соединить собственные сети через океаны и предоставлять международные звонки и передачу данных. Сейчас подводные кабели строят и владеют ими также частные кабельные операторы и крупные технологические компании, среди них Amazon, Google и Meta, которым такие линии нужны для онлайн-сервисов и облачных услуг.

Сколько подводных кабелей есть в мире

Карта подводных кабелей компании TeleGeography в 2026 году отслеживает 709 кабельных систем. Из них 607 линий уже работают, а еще 102 запланированы на будущее. Подводные кабели часто остаются без внимания, потому что о передаче данных обычно говорят в контексте спутников, хотя именно эти линии поддерживают интернет в рабочем состоянии.

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Как через подводные кабели работает интернет

Прокладывают кабели по-разному. Часть линий идет прямо между двумя точками, другие разветвляются на несколько маршрутов и имеют несколько мест выхода на берег, поэтому обслуживают сразу несколько стран. Длина тоже разная: одни кабели имеют около 80 миль, а самая длинная линия протяженностью примерно 28 000 миль огибает почти всю Африку и соединяет также страны Азии и Европы.

Все подводные кабели передают большие объемы данных, поэтому повреждение даже одной линии ощущают пользователи в нескольких странах. Отдельно важными считаются кабели, которые проходят под Красным морем.

Ранее Новини.LIVE писали, что длина интернет-кабеля может влиять на скорость соединения, но предел зависит от категории кабеля и самой сети. Для большинства домашних подключений стандартной максимальной длиной считается 100 метров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что слабый Wi-Fi в дальних комнатах не всегда означает необходимость покупать новый маршрутизатор или дорогую Mesh-систему. Старый роутер можно использовать повторно, чтобы расширить покрытие домашней сети и избавиться от участков, где интернет постоянно пропадает.

океан интернет связь подводный кабель
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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