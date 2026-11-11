Значок 4G на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время отключений света домашний Wi-Fi пропадает, а мобильная связь часто начинает тормозить. Однако есть несколько простых способов остаться с интернетом, даже когда сеть перегружена.

Об этом пишет OBOZ.UA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему пропадает мобильный интернет без света

Когда отключают электричество, многие люди одновременно переходят с Wi-Fi на мобильный интернет. Нагрузка на вышки операторов резко растет, и скорость падает. Поэтому даже со значком 4G страницы могут долго открываться, а мессенджеры — работать с перебоями.

К тому же часть базовых станций работает от батарей лишь до 10 часов. Сколько именно они продержатся, зависит от нагрузки, температуры и уровня заряда.

Как остаться с интернетом во время отключений

Самый надежный вариант для дома — оптический интернет xPON. В такой сети на пути от провайдера до квартиры нет оборудования, которому нужно питание, поэтому она может работать без света до 72 часов. Но только если провайдер позаботился о резервном питании своей сети. Поэтому у провайдера стоит спрашивать не только об оптоволокне, но и о том, сколько часов интернет работает без света.

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Дома роутер и оптический терминал, в который заходит кабель, тоже нуждаются в питании. Их можно подключить к совместимому повербанку или к небольшому источнику бесперебойного питания для роутера. Напряжение и тип штекера лучше проверить на блоке питания и уточнить у провайдера, чтобы не повредить технику.

Если сеть своего оператора не работает, можно попробовать национальный роуминг. Для этого в настройках мобильной сети на смартфоне нужно отключить автоматический выбор оператора, дождаться списка сетей и выбрать другого украинского оператора. Правда, во время массовых обесточиваний роуминг тоже может работать с ограничениями.

Чтобы мобильного интернета хватало дольше, лучше отказаться от видео в высоком качестве, больших загрузок и лишних видеозвонков. В мессенджерах стоит отключить автозагрузку фото и видео и писать текстовые сообщения.

Ранее Новини.LIVE писали, что работу интернета без света можно проверить по адресу на специальной онлайн-карте. Сервис от Минцифры и ЛУН уже охватывает более 150 тысяч адресов и помогает найти провайдера, который обеспечит связь даже во время длительных отключений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядить смартфон без света можно и без обычной розетки. Во время длительных отключений разряженный телефон может оставить без связи и доступа к важной информации, поэтому пригодятся повербанк, автомобиль, ноутбук или другие альтернативные источники питания.