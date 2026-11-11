Значок 4G на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час відключень світла домашній Wi-Fi зникає, а мобільний зв'язок часто починає гальмувати. Проте є кілька простих способів залишитися з інтернетом, навіть коли мережа перевантажена.

Про це пише OBOZ.UA, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому зникає мобільний інтернет без світла

Коли вимикають електрику, багато людей одночасно переходять із Wi-Fi на мобільний інтернет. Навантаження на вежі операторів різко зростає, і швидкість падає. Тому навіть зі значком 4G сторінки можуть довго відкриватися, а месенджери — працювати з перебоями.

До того ж частина базових станцій працює від батарей лише до 10 годин. Скільки саме вони протримаються, залежить від навантаження, температури та рівня заряду.

Як залишитися з інтернетом під час відключень

Найнадійніший варіант для дому — оптичний інтернет xPON. У такій мережі на шляху від провайдера до квартири немає обладнання, якому потрібне живлення, тому вона може працювати без світла до 72 годин. Але тільки якщо провайдер подбав про резервне живлення своєї мережі. Тож у провайдера варто питати не лише про оптоволокно, а й про те, скільки годин інтернет працює без світла.

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Вдома роутер і оптичний термінал, до якого заходить кабель, теж потребують живлення. Їх можна підключити до сумісного повербанка або до невеликого безперебійника для роутера. Напругу і тип штекера краще перевірити на блоці живлення та уточнити у провайдера, щоб не пошкодити техніку.

Якщо мережа свого оператора не працює, можна спробувати національний роумінг. Для цього в налаштуваннях мобільної мережі на смартфоні треба вимкнути автоматичний вибір оператора, дочекатися списку мереж і вибрати іншого українського оператора. Щоправда, під час масових знеструмлень роумінг теж може працювати з обмеженнями.

Щоб мобільного інтернету вистачало довше, краще відмовитися від відео у високій якості, великих завантажень і зайвих відеодзвінків. У месенджерах варто вимкнути автозавантаження фото й відео та писати текстові повідомлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що роботу інтернету без світла можна перевірити за адресою на спеціальній онлайн-мапі. Сервіс від Мінцифри та ЛУН уже охоплює понад 150 тисяч адрес і допомагає знайти провайдера, який забезпечить зв'язок навіть під час тривалих відключень.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядити смартфон без світла можна й без звичайної розетки. Під час тривалих відключень розряджений телефон може залишити без зв'язку та доступу до важливої інформації, тому знадобляться повербанк, автомобіль, ноутбук або інші альтернативні джерела живлення.